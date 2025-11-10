Seguro considera que Gouveia e Melo revela "grande imaturidade" política

10 nov, 2025 - 20:22 • Lusa
O candidato a Presidente da República, António José Seguro, classificou esta segunda-feira a polémica que envolve o adversário Henrique Gouveia e Melo como reveladora de "uma grande imaturidade política".
"Vejo-a como reveladora de uma grande imaturidade política desse candidato", afirmou António José Seguro, depois de desafiado pelos jornalistas a comentar a polémica que envolve o também candidato presidencial Henrique Gouveia e Melo.
No domingo, a Lusa noticiou que o almirante Gouveia e Melo só decidiu avançar para Belém quando leu uma notícia no Expresso de que Marcelo Rebelo de Sousa pretendia travar a sua candidatura presidencial através da sua recondução como chefe da Armada.
Apesar da insistência, Seguro não quis fazer mais nenhum comentário sobre este assunto, salientando que esteve na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real, para "tratar do futuro de Portugal".
"Para falar com os jovens, para criarmos um país com mais oportunidades, com melhores empregos e para que os jovens que são formados nas nossas universidades não tenham que abandonar o país. Eu quero tratar de futuro, vim para unir, vim para juntar, para congregar e, sobretudo, para fazer de Portugal um país de excelência e um país justo", afirmou o candidato presidencial.
Depois de também questionado sobre a lei laboral, António José Seguro realçou que é candidato a Presidente da República. "Há um debate dos partidos onde eu não me envolvo", frisou.
A UTAD viu ser aprovado, na semana passada, o curso de Medicina. Para António José Seguro, esta aprovação é "uma enorme felicidade para os transmontanos, mas também para as pessoas que defendem o interior, como um recurso nacional".
"Há muita gente que tem a ideia de que o interior é um encargo, não é esse o meu propósito, eu nasci no interior, vivi no interior, tenho os meus investimos no interior e sei bem como essa notícia. Para além de ser bem recebida, é um instrumento essencial para o desenvolvimento, para fixar mais pessoas e para que haja um bom contributo, dos muitos que a universidade já tem dado à região e ao país", realçou.
Neste encontro, Seguro esteve acompanhado pela sua mandatária para o distrito de Vila Real, Teresa Albuquerque, presidente do conselho de administração da Fundação da Casa de Mateus.
"Deixa-me muito feliz e honrado porque é uma personalidade muito ligada ao património, ao desenvolvimento e ao futuro da região quer como uma líder cultural, mas também preservando uma das atividades mais icónicas desta região, a vitivinicultura. E é uma pessoa que vem de fora da política, o que para mim é uma enorme felicidade porque a minha candidatura vem de baixo para cima, mobilizando o melhor que o país tem", afirmou o antigo líder do PS.
As eleições presidenciais estão marcadas para 18 de janeiro.