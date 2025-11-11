Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 11 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Câmara de Lisboa

Alexandra Leitão avisa Moedas: "Será difícil viabilizar orçamento"

11 nov, 2025 - 17:31 • Tomás Anjinho Chagas

Candidata socialista toma posse como vereadora e deixa avisos à coligação que venceu. Figuras de peso na tomada de pose dos órgãos municipais de Lisboa, incluindo Cavaco Silva, Frederico Varandas e Rui Costa.

A+ / A-

[em atualização]

Alexandra Leitão, vereadora da Câmara Municipal de Lisboa, avisa que "será difícil" que o PS venha a viabilizar orçamentos municipais da Câmara de Lisboa, que continuará a ser liderada por Carlos Moedas.

O aviso surge, em declarações aos jornalistas, esta terça-feira, à entrada para a tomada de posse dos órgãos municipais de Lisboa, na Gare Marítima de Alcântara.

Alexandra Leitão promete que o PS vai ser uma "oposição rigorosa, muito exigente e leal", mas em relação aos próximos orçamentos municipais, a socialista alerta que "vai ser difícil" uma abstenção do PS.

"Não vou antecipar nada sem ver. Não me estando a vincular a nada, em princípio será difícil viabilizar orçamentos deste executivo", afirmou Alexandra Leitão, antiga líder parlamentar e antiga ministra socialista.

Na cerimónia, destinada a empossar os vereadores eleitos nas autárquicas de 13 de outubro, estiveram figuras de peso da política: Aníbal Cavaco Silva, antigo presidente da República, Paulo Portas e Ribeiro e Castro, ex-líderes do CDS, Manuel Castro Almeida, ministro da Economia e Coesão Territorial, Gonçalo Matias, ministro da Reforma do Estado, Pedro Duarte, presidente da Câmara do Porto, Sebastião Bugalho, eurodeputado do PSD, e até João Cotrim de Figueiredo, eurodeputado da Iniciativa Liberal e candidato às presidenciais do próximo ano,

Além disso, marcaram presença figuras de fora do mundo político, como Rui Costa, presidente do Benfica, e Frederico Varandas, presidente do Sporting.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 11 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)