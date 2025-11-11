Alexandra Leitão avisa Moedas: "Será difícil viabilizar orçamento"

[em atualização]

Alexandra Leitão, vereadora da Câmara Municipal de Lisboa, avisa que "será difícil" que o PS venha a viabilizar orçamentos municipais da Câmara de Lisboa, que continuará a ser liderada por Carlos Moedas.

O aviso surge, em declarações aos jornalistas, esta terça-feira, à entrada para a tomada de posse dos órgãos municipais de Lisboa, na Gare Marítima de Alcântara.

Alexandra Leitão promete que o PS vai ser uma "oposição rigorosa, muito exigente e leal", mas em relação aos próximos orçamentos municipais, a socialista alerta que "vai ser difícil" uma abstenção do PS.

"Não vou antecipar nada sem ver. Não me estando a vincular a nada, em princípio será difícil viabilizar orçamentos deste executivo", afirmou Alexandra Leitão, antiga líder parlamentar e antiga ministra socialista.

Na cerimónia, destinada a empossar os vereadores eleitos nas autárquicas de 13 de outubro, estiveram figuras de peso da política: Aníbal Cavaco Silva, antigo presidente da República, Paulo Portas e Ribeiro e Castro, ex-líderes do CDS, Manuel Castro Almeida, ministro da Economia e Coesão Territorial, Gonçalo Matias, ministro da Reforma do Estado, Pedro Duarte, presidente da Câmara do Porto, Sebastião Bugalho, eurodeputado do PSD, e até João Cotrim de Figueiredo, eurodeputado da Iniciativa Liberal e candidato às presidenciais do próximo ano,

Além disso, marcaram presença figuras de fora do mundo político, como Rui Costa, presidente do Benfica, e Frederico Varandas, presidente do Sporting.