Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 11 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Web Summit

Governo acusa Web Summit de "excesso de linguagem" sobre voos privados

11 nov, 2025 - 14:16 • Lusa

Miguel Pinto Luz aponta que "só sete" pedidos entre 102 foram negados. O Ministério das Infraestruturas garante que as infraestruturas aeroportuárias de Lisboa responderam adequadamente à procura de "slots" para voos privados.

A+ / A-

O ministro das Infraestruturas disse esta terça-feira estranhar a posição pública da organização da Web Summit, sobre alegada falta de capacidade do aeroporto de Lisboa para receber voos privados durante o evento, e acusou "um dos fundadores" de "excesso de linguagem".

"Em 102 voos que foram pedidos, só sete é que foram negados e foram negados por várias razões e, portanto, manifestamente, foi - eu diria - por parte de um dos fundadores da Web Summit um excesso de linguagem aquilo que ele transmitiu", afirmou o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, em declarações à Lusa, à margem de uma visita às instalações da Siderurgia Nacional, no Seixal (Setúbal).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O jornal Expresso noticiou no passado sábado, citando o Financial Times, que vários jatos privados com destino a Lisboa estavam a ser desviados para Badajoz, em Espanha, "devido à falta de capacidade do aeroporto da capital portuguesa durante a Web Summit".

A informação foi confirmada pela própria organização do evento, que admitiu ter recebido queixas de delegados forçados a aterrar longe de Lisboa.

Governo garante "resposta adequada" dos aeroportos nacionais durante Web Summit

Governo garante "resposta adequada" dos aeroportos nacionais durante Web Summit

Segundo salienta, face ao período homólogo da Web (...)

O Ministério das Infraestruturas divulgou esta terça-feira de manhã um comunicado a garantir que as infraestruturas aeroportuárias de Lisboa responderam adequadamente à procura de "slots" para voos privados durante a Web Summit.

"Estranhamos essa posição pública [da organização da Web Summit], o Governo hoje, defendendo a imagem do país, a imagem do país enquanto atração de investimento deixou claro nesse comunicado aquilo que é a nossa capacidade para receber jatos privados", vincou Miguel Pinto Luz.

Em comunicado, o Governo detalhou que a Coordenação Nacional de Slots — entidade independente da NAV Portugal responsável pela atribuição de espaços horários para aterrar ou descolar nos aeroportos nacionais coordenados — "recebeu, entre os dias 9 e 13 de novembro, mais de 100 pedidos de "slot" para operações no Aeroporto Humberto Delgado (AHD), tendo aprovado 95 das solicitações e apenas recusado sete que não puderam, até ao momento, ser acomodados naquela infraestrutura".

F1. “Menos Darth Vader, mais Luke Skywalker”: a revolução da McLaren também se deu no marketing

Web Summit

F1. “Menos Darth Vader, mais Luke Skywalker”: a revolução da McLaren também se deu no marketing

Louise McEwen, a Chief Marketing Officer da McLare(...)

Segundo salientou, face ao período homólogo da Web Summit 2024, verificou-se um aumento de cerca de 70% no número de "slots" atribuídos a voos privados.

Já no Aeródromo Municipal de Cascais, o ministério disse estarem até ao momento previstos 51 voos para o período referido, enquanto para Faro e para o Porto estão atualmente previstos 29 e 19 voos privados, respetivamente.

Em Beja não foram até agora registados pedidos de operação, acrescentou.

No caso específico do AHD, o executivo explicou que a atribuição de "slots" "é efetuada com base em critérios técnicos definidos", que, no caso dos voos privados, incluem um tempo máximo de permanência em terra de 45 minutos ("turnaround") e a obrigação de submissão do pedido a partir de 10 dias de antecedência em relação à data pretendida.

Khaby Lame, o tiktoker comediante que não abre a boca, veio a Lisboa pedir criatividade contra a IA

Web Summit 2025

Khaby Lame, o tiktoker comediante que não abre a boca, veio a Lisboa pedir criatividade contra a IA

Na abertura da Web Summit em Lisboa, o influencer (...)

"Em determinados períodos do dia, a capacidade do AHD encontra-se, contudo, totalmente esgotada, devido à existência de 38 movimentos por hora (capacidade declarada) já previamente autorizados", enfatizou.

O executivo garantiu que as infraestruturas aeroportuárias nacionais "mantêm total disponibilidade para acolher operações privadas", nomeadamente no Aeródromo Municipal de Cascais (apontado como o "aeródromo de referência para a aviação executiva na região de Lisboa"), assim como nos aeroportos de Beja, Faro e Porto.

Ainda assim, assegurou estar "a acompanhar de perto esta matéria", mantendo-se "disponível para, se necessário, adotar medidas excecionais", nomeadamente o "levantamento temporário de restrições operacionais aplicáveis aos aeródromos", como a abertura durante o período noturno.

A Web Summit arrancou na segunda-feira, em Lisboa, e conta com mais de 900 oradores e mais de 70.000 participantes, de acordo com dados da organização, num evento onde a inteligência artificial (IA) continua em destaque.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 11 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)