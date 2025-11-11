Governo acusa Web Summit de "excesso de linguagem" sobre voos privados

O ministro das Infraestruturas disse esta terça-feira estranhar a posição pública da organização da Web Summit, sobre alegada falta de capacidade do aeroporto de Lisboa para receber voos privados durante o evento, e acusou "um dos fundadores" de "excesso de linguagem". "Em 102 voos que foram pedidos, só sete é que foram negados e foram negados por várias razões e, portanto, manifestamente, foi - eu diria - por parte de um dos fundadores da Web Summit um excesso de linguagem aquilo que ele transmitiu", afirmou o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, em declarações à Lusa, à margem de uma visita às instalações da Siderurgia Nacional, no Seixal (Setúbal). Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O jornal Expresso noticiou no passado sábado, citando o Financial Times, que vários jatos privados com destino a Lisboa estavam a ser desviados para Badajoz, em Espanha, "devido à falta de capacidade do aeroporto da capital portuguesa durante a Web Summit". A informação foi confirmada pela própria organização do evento, que admitiu ter recebido queixas de delegados forçados a aterrar longe de Lisboa.

O Ministério das Infraestruturas divulgou esta terça-feira de manhã um comunicado a garantir que as infraestruturas aeroportuárias de Lisboa responderam adequadamente à procura de "slots" para voos privados durante a Web Summit. "Estranhamos essa posição pública [da organização da Web Summit], o Governo hoje, defendendo a imagem do país, a imagem do país enquanto atração de investimento deixou claro nesse comunicado aquilo que é a nossa capacidade para receber jatos privados", vincou Miguel Pinto Luz. Em comunicado, o Governo detalhou que a Coordenação Nacional de Slots — entidade independente da NAV Portugal responsável pela atribuição de espaços horários para aterrar ou descolar nos aeroportos nacionais coordenados — "recebeu, entre os dias 9 e 13 de novembro, mais de 100 pedidos de "slot" para operações no Aeroporto Humberto Delgado (AHD), tendo aprovado 95 das solicitações e apenas recusado sete que não puderam, até ao momento, ser acomodados naquela infraestrutura".

Segundo salientou, face ao período homólogo da Web Summit 2024, verificou-se um aumento de cerca de 70% no número de "slots" atribuídos a voos privados. Já no Aeródromo Municipal de Cascais, o ministério disse estarem até ao momento previstos 51 voos para o período referido, enquanto para Faro e para o Porto estão atualmente previstos 29 e 19 voos privados, respetivamente. Em Beja não foram até agora registados pedidos de operação, acrescentou. No caso específico do AHD, o executivo explicou que a atribuição de "slots" "é efetuada com base em critérios técnicos definidos", que, no caso dos voos privados, incluem um tempo máximo de permanência em terra de 45 minutos ("turnaround") e a obrigação de submissão do pedido a partir de 10 dias de antecedência em relação à data pretendida.