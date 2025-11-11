Ouvir
Governo apela à participação dos emigrantes nas presidenciais com ajuda de João Neves

11 nov, 2025 - 09:01 • Filipa Ribeiro

O Ministério dos Negócios Estrangeiros lança uma campanha de sensibilização para os portugueses a viver no estrangeiro que confirmam até 18 de novembro se estão ou não recenseados para votar nas eleições de 18 de janeiro.

O Governo apela aos portugueses a viver no estrangeiro que confirmem se estão recenseados no Posto Consular local e avisa que a inscrição é possível até dia 18 de novembro.

Numa campanha de sensibilização lançada esta terça feira, o internacional Português do Paris Saint-Germain, João Neves e a atriz Madalena Aragão - a viver em Paris - são as caras da campanha.

O ministério dos Negócios Estrangeiros sublinha que a confirmação do local de voto pode ser feita na plataforma de recenseamento da Secretária-Geral do Ministério da Administração Interna.

As eleições presidenciais estão agendadas para o dia 18 de janeiro e até trinta dias antes podem ser apresentadas candidaturas a Belém.

Já no próximo domingo, 17 de novembro arrancam os debates televisivos entre os candidatos à Presidência da República.

