Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 11 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Polémica Cartazes

Marques Mendes diz que recurso aos tribunais é "um favor ao Chega"

11 nov, 2025 - 15:40 • Lusa

Para o candidato presidencial, este assunto sobre os cartazes do Chega deve ser combatido politicamente e não na justiça. Caso contrário, "ele ainda se arma em vítima".

A+ / A-

O candidato presidencial Luis Marques Mendes afirmou esta terça-feira que recorrer aos tribunais por causa dos cartazes é fazer um favor ao Chega, que deve ser combatido politicamente e não na justiça.

"Se o Ministério Público decidiu, é porque considera importante", afirmou Luis Marques Mendes na sequência do anúncio da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre a abertura de um inquérito aos cartazes do Chega sobre o Bangladesh e a comunidade cigana.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Porém, para o candidato à presidência da República, esta é uma questão "muito mais política que jurídica", que se resolve "com o voto dos eleitores" e não "com processos nos tribunais".

Admitindo considerar os cartazes "lamentáveis, provocadores, desumanos, racistas, até xenófobos", Luis Marques Mendes defendeu que "o combate a este tipo de ações deve ser feito pela via da política" e que "não se deve cortar a liberdade de expressão".

PGR confirma inquérito a cartazes do Chega que mencionam Bangladesh e comunidade cigana

PGR confirma inquérito a cartazes do Chega que mencionam Bangladesh e comunidade cigana

Fonte da PGR confirma a receção de denúncias, que (...)

"A democracia é o regime em que há tolerância, mesmo em relação aos comportamentos que normalmente são censuráveis", afirmou, quando questionado sobre se o partido Chega deveria ser obrigado a retirar os cartazes.

"Penso que o Chega se combate politicamente e que quem recorrer aos tribunais só está a fazer um favor ao Chega porque ele ainda se arma em vítima" disse, acrescentando que "enquanto as pessoas não perceberem isto, vai ser tudo mais difícil".

Luis Marques Mendes deixou claro que, apesar de ter "comportamentos inqualificáveis" o Chega não deve ser proibido, até porque "há uma diferença entre a sua liderança e os seus eleitores", sendo estes últimos os "portugueses desencantados" cujos problemas devem ser resolvidos.

Já a investigação aos cartazes é, para Marques Mendes, "fazer um favor ao Chega", em relação ao qual André Ventura "esfrega as mãos de contente" face à "enorme publicidade e visibilidade".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 11 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)