Marques Mendes diz que recurso aos tribunais é "um favor ao Chega"

O candidato presidencial Luis Marques Mendes afirmou esta terça-feira que recorrer aos tribunais por causa dos cartazes é fazer um favor ao Chega, que deve ser combatido politicamente e não na justiça.

"Se o Ministério Público decidiu, é porque considera importante", afirmou Luis Marques Mendes na sequência do anúncio da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre a abertura de um inquérito aos cartazes do Chega sobre o Bangladesh e a comunidade cigana.

Porém, para o candidato à presidência da República, esta é uma questão "muito mais política que jurídica", que se resolve "com o voto dos eleitores" e não "com processos nos tribunais".

Admitindo considerar os cartazes "lamentáveis, provocadores, desumanos, racistas, até xenófobos", Luis Marques Mendes defendeu que "o combate a este tipo de ações deve ser feito pela via da política" e que "não se deve cortar a liberdade de expressão".