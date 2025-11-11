Marques Mendes diz que recurso aos tribunais é "um favor ao Chega"

11 nov, 2025 - 15:40 • Lusa
O candidato presidencial Luis Marques Mendes afirmou esta terça-feira que recorrer aos tribunais por causa dos cartazes é fazer um favor ao Chega, que deve ser combatido politicamente e não na justiça.
"Se o Ministério Público decidiu, é porque considera importante", afirmou Luis Marques Mendes na sequência do anúncio da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre a abertura de um inquérito aos cartazes do Chega sobre o Bangladesh e a comunidade cigana.
Porém, para o candidato à presidência da República, esta é uma questão "muito mais política que jurídica", que se resolve "com o voto dos eleitores" e não "com processos nos tribunais".
Admitindo considerar os cartazes "lamentáveis, provocadores, desumanos, racistas, até xenófobos", Luis Marques Mendes defendeu que "o combate a este tipo de ações deve ser feito pela via da política" e que "não se deve cortar a liberdade de expressão".
Fonte da PGR confirma a receção de denúncias, que (...)
"A democracia é o regime em que há tolerância, mesmo em relação aos comportamentos que normalmente são censuráveis", afirmou, quando questionado sobre se o partido Chega deveria ser obrigado a retirar os cartazes.
"Penso que o Chega se combate politicamente e que quem recorrer aos tribunais só está a fazer um favor ao Chega porque ele ainda se arma em vítima" disse, acrescentando que "enquanto as pessoas não perceberem isto, vai ser tudo mais difícil".
Luis Marques Mendes deixou claro que, apesar de ter "comportamentos inqualificáveis" o Chega não deve ser proibido, até porque "há uma diferença entre a sua liderança e os seus eleitores", sendo estes últimos os "portugueses desencantados" cujos problemas devem ser resolvidos.
Já a investigação aos cartazes é, para Marques Mendes, "fazer um favor ao Chega", em relação ao qual André Ventura "esfrega as mãos de contente" face à "enorme publicidade e visibilidade".