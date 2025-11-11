Moedas avisa oposição que "não pode esquecer" quem foi escolhido para governar

Carlos Moedas, reeleito presidente da Câmara de Lisboa, pede à oposição que "não se esqueça" de quem foi escolhido para governar Lisboa nas últimas eleições autárquicas.



Moedas devolveu os avisos à oposição: "Quem exerce o Governo deve governar, dialogando e encontrando compromissos. Quem exerce a oposição deve deixar governar, fiscalizando a ação de quem governa".

No discurso de tomada de posse, esta terça-feira na Gare Marítima de Alcântara, o autarca lisboeta pede à oposição que se lembre do resultado das autárquicas de 13 de outubro: "Não nos podemos esquecer quem os lisboetas mandataram para governar".

No que toca a si mesmo, promete "abertura ao diálogo", uma vez que volta a governar sem maioria absoluta, o que significa que vai ter de construir com maiorias com a oposição.

O reeleito presidente da Câmara Municipal de Lisboa lançou algumas das suas ambições para o mandato: "Nos próximos anos queremos ser Capital Mundial da justiça social, Capital Mundial da Inovação e Capital Mundial da Cultura", afirmou.

Moedas assegura que "não tem medo" de "sonhar em grande" e estende o desafio aos outros concenlhos da Área Metropolitana de Lisboa.

Habitação é "prioridade máxima"

O antigo comissário europeu considera que os resultados eleitorais de 12 de outubro "reforçaram a confiança no projeto político e social" que encabeça. Carlos Moedas reconhece que a área da habitação se tornou "uma urgência para cada vez mais famílias" e promete que esse vetor será prioritário para a capital.

"Vamos continuar a ter a habitação como prioridade máxima e em particular a habitação jovem. Serão 700 casas a reabilitar nos bairros históricos da cidade, que serão usadas em arrendamento acessível para jovens", promete o presidente da Câmara de Lisboa.

O líder da coligação "Por ti, Lisboa", quer também expandir novas áreas da cidade e dá o exemplo da Expo ou da Alta de Lisboa que se ergueram nas últimas décadas.

Reforma na recolha do lixo

Na área da segurança, Carlos Moedas insiste no que já repetiu tantas vezes, e dirige-se ao Governo: "Exigimos mais PSP e mais polícia municipal, é um imperativo".

Quanto à sujidade em Lisboa, um dos temas que marcou a campanha das autárquicas, Carlos Moedas prometeu a tão esperada "reforma da higiene urbana da cidade".

Para isso, quer o fim da delegação da competências entre a autarquia e as juntas de freguesias e a recolha do lixo comum durante seis dias da semana. Numa mensagem mais política, apela ao consenso: "Estou certo de que é de todos o objetivo de trabalhar por uma cidade mais limpa. Façamo-lo todos juntos".

Na sequência do que tem feito, Carlos Moedas aposta na diversificação e promete "continuar a construir um Estado Social Local", lembrando a construção de novos centros de saúde e creches para os lisboetas.

O presidente da Câmara promete "lançar um programa de rastreio gratuito de cancro do pulmão e do cólon".

Carlos Moedas volta à carga também para pedir ao Governo que acabe com a possibilidade de abrir lojas sem licença prévia das autarquias: "É crucial que o Governo ponha fim ao licenciamento zero, que está a destruir a identidade do nosso comércio local".

Alexandra Leitão avisa Moedas: Será difícil viabilizar orçamento"

Logo no arranque da cerimónia, Alexandra Leitão, vereadora da Câmara Municipal de Lisboa, avisava que "será difícil" que o PS venha a viabilizar orçamentos municipais da Câmara de Lisboa, que continuará a ser liderada por Carlos Moedas.

O aviso surgiu, em declarações aos jornalistas, esta terça-feira, à entrada para a tomada de posse dos órgãos municipais de Lisboa, na Gare Marítima de Alcântara.

Alexandra Leitão promete que o PS vai ser uma "oposição rigorosa, muito exigente e leal", mas em relação aos próximos orçamentos municipais, a socialista alerta que "vai ser difícil" uma abstenção do PS.

"Não vou antecipar nada sem ver. Não me estando a vincular a nada, em princípio será difícil viabilizar orçamentos deste executivo", afirmou Alexandra Leitão, antiga líder parlamentar e antiga ministra socialista.

Personalidades de peso presentes

Na cerimónia, destinada a empossar os vereadores eleitos nas autárquicas de 13 de outubro, estiveram figuras de peso da política: Aníbal Cavaco Silva, antigo presidente da República, Paulo Portas e Ribeiro e Castro, ex-líderes do CDS, Manuel Castro Almeida, ministro da Economia e Coesão Territorial, Gonçalo Matias, ministro da Reforma do Estado, Pedro Duarte, presidente da Câmara do Porto, Sebastião Bugalho, eurodeputado do PSD, e até João Cotrim de Figueiredo, eurodeputado da Iniciativa Liberal e candidato às presidenciais do próximo ano,

Além disso, marcaram presença figuras de fora do mundo político, como Rui Costa, presidente do Benfica, e Frederico Varandas, presidente do Sporting.