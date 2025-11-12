Ouvir
Inês de Sousa Real vai recandidatar-se à liderança do PAN

12 nov, 2025 - 22:58 • Lusa

Lista de Sousa Real à Comissão Política Nacional do PAN, a eleger no próximo Congresso em dezembro, em Coimbra, será oficializada em breve e tem como objetivo "trazer uma nova dinâmica ao partido".

A porta-voz e deputada única do PAN, Inês de Sousa Real, vai recandidatar-se à liderança do partido no X Congresso Nacional, com a promessa de uma restruturação na dinâmica interna, disse à Lusa fonte oficial da candidatura.

A candidatura liderada pela atual porta-voz informou que a lista candidata à Comissão Política Nacional, a eleger no próximo Congresso em dezembro, na cidade de Coimbra, será oficializada em breve e tem como objetivo "trazer uma nova dinâmica ao partido".

A deputada única é líder do PAN desde junho de 2021, quando foi a única candidata ao lugar no Congresso que decorreu em Tomar. A atual líder sucedeu a André Silva, o primeiro deputado que o partido teve na Assembleia da República, e foi reeleita no Congresso de maio de 2023, depois de a sua candidatura ter conseguido 72% dos votos.

O atual mandato de Sousa Real ficou marcado por divergências internas no partido, em particular desde as legislativas de maio. Após essas eleições, pelo menos sete dirigentes demitiram-se da comissão política nacional e dezenas de militantes, entre os quais a ex-deputada Bebiana Cunha, anunciaram a sua desfiliação.

A antiga parlamentar Bebiana Cunha saiu com críticas à falta de "coerência ideológica" e "ausência de autocrítica", uma opinião secundada por outros demissionários, como os antigos dirigentes Nuno Maria Costa, que falou de um "partido pouco recomendável e confiável", e Carlos Macedo, que disse ver um partido "sem rumo, completamente à deriva" e com a liberdade de opinião interna ferida.

Após o anúncio da saída de mais de 30 militantes, a direção do PAN emitiu um comunicado em que diz haver um "aumento constante do número de novas filiações" e refere que "as desfiliações de militantes que se encontravam afastados da vida ativa do partido há vários meses e anos, acaba por ser um processo de formalização de desligamentos pessoais que ocorre naturalmente".

O X Congresso Nacional do PAN realiza-se no próximo mês de dezembro na cidade de Coimbra e tem como objetivo a preparação de uma "nova etapa política e organizativa" e a eleição da comissão política nacional do partido, anunciou hoje a direção.

Em comunicado enviado às redações, o PAN anunciou que a convocatória para a realização do X Congresso Nacional em dezembro, sem dia ainda definido, foi hoje solicitada à Mesa da Comissão Política Nacional pela porta-voz, Inês de Sousa Real, e a sua direção.

De acordo com os estatutos do PAN, o Congresso Nacional delibera sobre estatutos, orientação política e objetivos programáticos, competindo-lhe também eleger a Comissão Polícia Nacional - da qual resulta o porta-voz do partido - e o Conselho de Jurisdição Nacional.

