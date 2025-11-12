Ministra da Saúde: “Não sinto que tenha falhado”

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, não esclareceu esta quarta-feira se pediu para sair do Governo.



Questionada pelos jornalistas, Ana Paula Martins disse apenas que continua a trabalhar para melhorar os acessos aos cuidados de saúde e entende que tem desempenhado bem o cargo.

“Não sinto que tenha falhado, estou a cumprir o meu dever, admito que sempre debaixo de grande tensão e pressão mediática, mas não me desviarei nem um milímetro de cumprir esse dever”, declarou à margem da apresentação do Relatório de Avaliação de Desempenho e Impacto do Sistema de Saúde (RADIS).

A ministra da Saúde promete continuar a “trabalhar todos os dias” com o Governo de que faz parte “para melhorar a condição de saúde dos portugueses”.

Um caso que mina a confiança no SNS

A ministra da Saúde afirmou que casos como o do dermatologista do Hospital de Santa Maria minam a confiança no Serviço Nacional de Saúde, não podendo ser ignorados, e apelou à ética profissional dos médicos.

À margem da Convenção Nacional da Saúde, em Lisboa, Ana Paula Martins disse que não comenta processos que estão a ser investigados pelo Ministério Público, mas reconheceu a gravidade da situação.

"Cada vez que uma coisa destas acontece, os cidadãos diminuem a sua confiança no Serviço Nacional de Saúde. E isso é algo que nós não podemos, nem devemos, ignorar e escamotear", afirmou, sublinhando que espera reforçar mecanismos de controlo com a Unidade de Combate à Fraude.