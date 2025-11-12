Ouvir
Operação Influencer. Recurso pendente na Relação de Lisboa só ontem chegou à PGR

12 nov, 2025 - 10:29 • André Rodrigues , Ana Fernandes Silva

Amadeu Guerra referiu-se a um recurso apreciado pelo Tribunal da Relação de Lisboa que atrasa as investigações. Expresso diz que a Relação desmente o PGR e que não há "qualquer recurso pendente".

A+ / A-

A Procuradoria-Geral da República diz que só ontem recebeu o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa sobre o recurso dos arguidos da Operação Influencer, relativo ao correio eletrónico apreendido.

É a resposta enviada à Renascença esta quarta-feira, depois de o Expresso ter avançado que a Relação de Lisboa desmente o Procurador-Geral da República. O jornal escreve que a Relação de Lisboa diz não haver "qualquer recurso pendente".

Na passada sexta-feira, Amadeu Guerra referiu-se a um recurso que estava a ser apreciado pelo Tribunal da Relação e que estava a atrasar as investigações.

Confrontada com a notícia do Expresso, a PGR explica que o acórdão relativo ao recurso em questão “foi proferido pelo Tribunal da Relação de Lisboa, desceu ao Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) a 27 de outubro e chegou ontem [terça-feira] ao DCIAP”. No entanto, a PGR não esclarece se ou quando haverá desenvolvimentos da Operação Influencer.

Acrescenta a resposta da PGR que, até esse momento, o mesmo acórdão “não era do conhecimento, nem dos magistrados do DCIAP, nem do Procurador-Geral”.

Na última semana, em entrevista à Renascença, o advogado do antigo primeiro-ministro, António Costa, lamentou a estagnação do processo Influencer, dois anos depois das buscas que levaram à demissão de António Costa do cargo de primeiro-ministro.

Dias mais tarde, em declarações à agência Lusa, João Lima Cluny esclareceu que o processo em que o antigo primeiro-ministro prestou declarações não depende desta decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, uma vez que se trata de uma certidão extraída do processo Operação Influencer.

