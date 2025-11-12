Operação Influencer. Recurso pendente na Relação de Lisboa só ontem chegou à PGR

A Procuradoria-Geral da República diz que só ontem recebeu o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa sobre o recurso dos arguidos da Operação Influencer, relativo ao correio eletrónico apreendido.

É a resposta enviada à Renascença esta quarta-feira, depois de o Expresso ter avançado que a Relação de Lisboa desmente o Procurador-Geral da República. O jornal escreve que a Relação de Lisboa diz não haver "qualquer recurso pendente".

Na passada sexta-feira, Amadeu Guerra referiu-se a um recurso que estava a ser apreciado pelo Tribunal da Relação e que estava a atrasar as investigações.

Confrontada com a notícia do Expresso, a PGR explica que o acórdão relativo ao recurso em questão “foi proferido pelo Tribunal da Relação de Lisboa, desceu ao Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) a 27 de outubro e chegou ontem [terça-feira] ao DCIAP”. No entanto, a PGR não esclarece se ou quando haverá desenvolvimentos da Operação Influencer.