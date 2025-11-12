PM exige responsabilidade à UGT e CGTP e garante que pacote laboral não está fechado

O primeiro-ministro continua sem perceber as razões que levam a CGTP e a UGT a convocar uma greve geral para o dia 11 de dezembro e exigiu “responsabilidade” às duas centrais sindicais, avisando que o pacote laboral ainda está em negociações e não está fechado.

“Não se trata de estar a coartar a liberdade dos sindicatos, trata-se de exigir responsabilidade, assim como se exige ao Governo a responsabilidade para contribuir para que os trabalhadores tenham menos impostos na sua folha de vencimento no final do mês”, disse o primeiro-ministro.

"Não há razões para uma greve geral"



Em declarações aos jornalistas, à margem de uma conferência sobre mercados de capitais, em Lisboa, Luís Montenegro diz que não há razões para uma greve geral e apontou a subida dos salários e a redução dos impostos que aumentam o orçamento dos trabalhadores ao fim do mês.

Entendimento diferente tem a UGT que reafirmou, esta quarta-feira, o "rotundo não" ao anteprojeto de reforma laboral do Governo, considerando que fragiliza a proteção dos trabalhadores e desequilibra as relações de trabalho a favor das entidades patronais.

“É um país que, neste momento, fruto da valorização salarial e da diminuição dos impostos, foi no ano passado, em 2024, aquele onde os trabalhadores mais rendimento viram crescer no contexto da OCDE", disse Montenegro. "Eu não sei qual é o sinal que se quer dar ao convocar uma greve geral, sinceramente.”

No domingo, Montenegro tinha feito declarações semelhantes, às quais acrescentava não ver outro motivo para a greve que não fosse "o interesse dos partidos que estão, sobretudo, ligados à gestão das duas centrais sindicais". E nomeava-os: "Estou a falar do Partido Comunista, que quer mostrar a sua existência através da sua rede sindical na CGTP, e estou a falar do Partido Socialista, que também quererá mostrar a sua existência política de oposição, aproveitando alguma preponderância que tem na UGT."