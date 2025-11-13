Carneiro diz que Montenegro "falhou abruptamente" na saúde como prioridade

O secretário-geral do PS afirmou esta noite, em Setúbal, que o primeiro-ministro falhou abruptamente na sua primeira prioridade em relação à saúde e desafiou o chefe do Governo a explicar a degradação do Serviço Nacional de Saúde.

"O primeiro-ministro falhou abruptamente na sua primeira prioridade em relação à saúde. Tinha prometido reduzir o tempo de espera das cirurgias oncológicas e hoje tornou-se público o relatório de avaliação do desempenho do Serviço de Saúde, que mostra que houve uma quebra de 20% no terceiro trimestre deste ano", disse José Luís Carneiro, .

"Perante a estupefação que manifestou a ministra da Saúde, o primeiro-ministro tem o dever de explicar ao país o que é que justifica esta quebra de 20% nas cirurgias oncológicas", acrescentou o líder do PS, que falava aos jornalistas após uma reunião do Secretariado Nacional do Partido Socialista, que decorreu numa unidade hoteleira de Setúbal.

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, admitiu tratar-se de um "problema muito preocupante" e sublinhou que o novo sistema de referenciação e a integração nas Unidades Locais de Saúde (ULS) deverão contribuir para reduzir tempos de espera, mas José Luís Carneiro considera que neste momento já deve ser o próprio primeiro-ministro a dar explicações sobre os problemas no setor da saúde.

"Já não se trata de um problema da ministra da Saúde, trata-se de um problema do primeiro-ministro, porque soubemos também que a ministra foi confrontada com ordens de cortes orçamentais no Ministério da Saúde. Já ninguém consegue esconder que foram dadas ordens para reduzir o investimento na saúde, na aquisição de bens e serviços na ordem dos 10%. É o Primeiro-Ministro que responde pela política do Governo e é o primeiro-ministro que tem de dar explicações", disse José Luís Carneiro.

"O Governo e o primeiro-ministro devem uma explicação pública. Os portugueses têm o dever de exigir essa explicação ao primeiro-ministro que prometeu solucionar os problemas da saúde em muito pouco tempo", sublinhou o líder socialista.

José Luís Carneiro considerou ainda que o agravamento dos problemas na área da saúde durante a governação de Luís Montenegro, particularmente na região de Setúbal, contrasta com os investimentos decididos pelos Governos do PS no distrito de Setúbal, que se traduziram em "mais 11 novas unidades de saúde e requalificação de unidades de saúde e também na requalificação de três das quatro urgências da região".