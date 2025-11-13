"É preciso uma grande lata": PCP critica Montenegro por pedir responsabilidade às centrais sindicais

Paulo Raimundo considerou que ainda "tem havido uma profunda irresponsabilidade do Governo" para com "cinco milhões de trabalhadores", através de propostas do novo pacote laboral que, considerou, promovem a precariedade.

O líder do PCP falava aos jornalistas antes de uma visita da comitiva do partido ao Hospital Amadora-Sintra.

"É preciso uma grande lata", afirmou Paulo Raimundo quando questionado sobre o pedido do chefe do Governo, Luís Montenegro, para que haja sentido de responsabilidade das centrais sindicais e se evite a greve geral de 11 de dezembro.

"O Governo quer avançar ainda com mais precariedade. (...) O Governo quer introduzir despedimentos sem justa causa, quer desregular ainda mais os horários da vida e do trabalho. Já não bastam quase três milhões que trabalham ao fim de semana, ao sábado, ao domingo, aos feriados, à noite, por turnos. Já não basta toda essa desregulação e o Governo ainda quer aumentar mais", criticou.

O secretário-geral comunista referiu também a intenção de "introduzir o banco de horas individual" e os seus impactos para os trabalhadores.

"É o mesmo que dizer "você trabalha quando eu quiser e quando eu quiser você eventualmente pode ter algum descanso sem que eu lhe pague mais", explicou.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, pediu, esta quarta-feira, sentido de responsabilidade às centrais sindicais para que evitem a greve geral, frisando que se está ainda perante um anteprojeto do Governo e que as negociações sobre a reforma laboral estão em curso.

Questionado sobre o conselho dado pelo candidato presidencial Marques Mendes de que o Governo deveria dar atenção à UGT, tendo em vista um acordo que evite uma greve geral por causa da reforma das leis laborais, Luís Montenegro respondeu que dá "toda a atenção possível a todos os parceiros sociais e à UGT em particular".