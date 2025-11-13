Governo de "portas abertas" ao diálogo para evitar greve geral

O Governo diz estar de "portas abertas" ao diálogo para evitar a greve geral, defendendo que a paralisação prevista "não serve os interesses dos portugueses", sem querer para já abordar a hipótese de serviços mínimos. "Os portugueses querem que o diálogo avance, não querem que o país pare", disse o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, na conferência de imprensa após a reunião semanal do Conselho de ministros, em que defendeu que o executivo tem feito "aproximações efetivas" às posições das centrais sindicais. O ministro defendeu que "a procissão legislativa ainda vai no adro", recorrendo a uma expressão já utilizada pelo Presidente da República, e, questionado se o Governo admite decretar serviços mínimos na greve geral prevista para 11 de dezembro, recusou abordar para já este tema. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Nós não vamos escalar a linguagem num momento em que há decisões a tomar, não há sequer pré-avisos, e nós esperemos que não venham a existir", disse.

Leitão Amaro nunca respondeu ao facto de alguns dirigentes do PSD também terem divergências quanto ao pacote laboral em discussão na concertação social - como a presidente da UGT e vice-presidente do PSD Lucinda Dâmaso ou o líder dos Trabalhadores Social-Democratas, Pedro Roque. "Perguntaram-me a quem é que serve esta greve, eu garanto-vos a quem é que não serve: aos portugueses, que vão ficar apeados na estação de comboio, que vão ficar apeados à porta de serviços públicos, que querem trabalhar e não conseguem, que querem deixar os filhos para aprender e não conseguem", apontou, depois de o primeiro-ministro ter dito que a paralisação serviria apenas interesses partidários de PS e PCP. O ministro da Presidência escusou-se a abordar qualquer reunião em concreto com a UGT, contrapondo que têm existido muitas, e defendeu que "o Governo está a dar passos concretos, de efetivas aproximações aos parceiros sociais, mostrando uma verdadeira, uma real e concretizada abertura séria ao diálogo". "Não se percebe por isso - e eu creio que os portugueses não compreendem - porque é que, estando numa fase de conversas e de diálogo, há uma greve, e se quer parar o país", afirmou.