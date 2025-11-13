Greve geral. Adesão da UGT é "direito legítimo", mas extemporâneo, diz líder dos TSD

O secretário-geral dos Trabalhadores Sociais-Democratas (TSD) admite que ainda é possível o diálogo entre a UGT e o Governo de forma a evitar a adesão da central sindical à greve geral de 11 de dezembro.

“Independentemente de a questão da greve geral estar em cima da mesa – e tudo indica que a decisão da UGT será nesse sentido – as portas do diálogo deverão continuar abertas”, defende Pedro Roque, em declarações à Renascença.

Para o líder da estrutura autónoma do PSD, que integra a União Geral de Trabalhadores, a decisão de se juntar à CGTP, que deverá ser confirmada esta tarde pela UGT, é “um direito legítimo”, embora haja “alguma extemporaneidade”.

Pedro Roque lembra que “as portas do diálogo ainda não estavam esgotadas. O que não impede, que as portas do diálogo continuem abertas, porque, até prova em contrário, a melhor greve é aquela que não é feita”.