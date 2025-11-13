Ouvir
Greve geral. Adesão da UGT é "direito legítimo", mas extemporâneo, diz líder dos TSD

13 nov, 2025 - 11:18 • André Rodrigues

Esta quinta-feira, a UGT deverá formalizar a adesão ao protesto de 11 de dezembro. No entanto, o secretário-geral dos Trabalhadores Sociais-Democratas, estrutura autónoma do PSD que integra o movimento sindical, diz que, no limite, ainda é possível recuar na intenção de convergir com a CGTP.

O secretário-geral dos Trabalhadores Sociais-Democratas (TSD) admite que ainda é possível o diálogo entre a UGT e o Governo de forma a evitar a adesão da central sindical à greve geral de 11 de dezembro.

“Independentemente de a questão da greve geral estar em cima da mesa – e tudo indica que a decisão da UGT será nesse sentido – as portas do diálogo deverão continuar abertas”, defende Pedro Roque, em declarações à Renascença.

Para o líder da estrutura autónoma do PSD, que integra a União Geral de Trabalhadores, a decisão de se juntar à CGTP, que deverá ser confirmada esta tarde pela UGT, é “um direito legítimo”, embora haja “alguma extemporaneidade”.

Pedro Roque lembra que “as portas do diálogo ainda não estavam esgotadas. O que não impede, que as portas do diálogo continuem abertas, porque, até prova em contrário, a melhor greve é aquela que não é feita”.

De acordo com o jornal Expresso, esta terça-feira a ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, chamou a UGT para uma reunião, de modo a encontrar vias de diálogo. Mas, aparentemente, nada mudou e o mais provável é que, esta quinta-feira, a central sindical ratifique a decisão de se juntar à CGTP.

No entanto, Pedro Roque lembra que, “no passado, houve situações em que, após uma convergência com a CGTP para um processo de luta deste tipo, segue-se uma divergência posterior que permite abrir as portas ao diálogo e chegar àquilo que todos nós consideramos fundamental”, acrescenta.

Confrontado com a sugestão deixada no programa Casa Comum, da Renascença, pela socialista Mariana Vieira da Silva, para que o PSD ouça os TSD, Pedro Roque assegura que esse diálogo acontece “no âmbito institucional” das conversações entre o Governo e a UGT.

“Não poderia ser de outra forma. Obviamente, no interior do Partido Social-Democrata, procuramos influenciar no sentido de que aquilo que é a nossa forma de sentir o partido numa vertente mais social, mais ligada ao mundo laboral e que ela possa seguir também o seu caminho, e esse caminho foi efetuado”, garante.

