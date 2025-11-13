Há quase um ano que o Presidente do Constitucional espera por uma resposta para reunir-se com Montenegro

O presidente do Tribunal Constitucional diz que não foi ao Parlamento para “comentar as atitudes de outros titulares de órgãos de soberania”, mas revelou que as preocupações com a falta de verbas do Orçamento do Estado para o tribunal são do conhecimento do Governo desde o verão passado. José João Abrantes diz que escreveu uma carta a Luís Montenegro — que foi enviada a 25 de agosto — e apenas teve resposta esta segunda-feira, dia 10 de novembro.

“Em 25 de agosto, escrevi uma carta ao sr. primeiro-ministro, expressando a minha preocupação quanto à falta de resolução relativamente a vários assuntos que assumem relevante interesse para o funcionamento do Tribunal Constitucional, preocupação agravada pela ausência de resposta, não obstante as sucessivas diligências e tentativas feitas e que resultaram infrutíferas”, referiu José João Abrantes no discurso inicial.

Montenegro desmarcou reunião e não voltou ao contacto



Durante a audição, e perante as perguntas dos deputados, o presidente do Tribunal Constitucional acrescentou que, no ano passado, Luís Montenegro desmarcou uma reunião que tinha agendada com o juiz conselheiro, e nunca mais teve qualquer contacto por parte do gabinete do primeiro-ministro.

“Eu só cheguei a ter uma reunião marcada com o sr. primeiro-ministro no dia 16 de Dezembro de 2024, que foi desmarcada pelo sr. primeiro-ministro por contacto telefónico, no dia 12, na quinta-feira anterior, dizendo que depois me voltaria a contatar daí uns dias, mas não houve esse contacto. Mas enfim, não vou agora aqui, não quero nem devo comentar as atitudes de outros titulares de órgãos de soberania”, disse José João Abrantes.

Nesta audição, a pedido do tribunal, o juiz conselheiro José João Abrantes avisou que o tribunal necessita de mais 1,6 milhões de euros, sem a qual estará em causa o regular funcionamento deste órgão de soberania no próximo ano, incluindo para fazer face aos aumentos salariais.

“De acordo com os mapas do Orçamento de Estado para 2026, o Tribunal Constitucional tem um valor do orçamento previsto para o próximo ano, que não chega a aumentar 2%, o valor abaixo da inflação prevista. Tendo em conta o valor dos aumentos salariais, não chega a cobrir essa diferença”, detalhou José João Abrantes.

A dotação do TC prevista na proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2026 aumenta ligeiramente (menos de 2%) para 10,47 milhões de euros, mais 200 mil euros do que a dotação de 2025, que foi de 10,27 milhões de euros.

O presidente do Tribunal Constitucional garante que os demais poderes têm de garantir o funcionamento e a independência do Tribunal Constitucional. “O Tribunal Constitucional é o guardião da Constituição da República e existe para garantir os direitos fundamentais dos cidadãos e o Estado de Direito Democrático. A sua independência política, orgânica e funcional, e também financeira, deve ser garantida."

Além disso, "espera-se que os outros poderes do Estado contribuam para consolidar essa independência nos planos orgânico e funcional e também na dimensão financeira, o que inclui o fornecimento de recursos concretos de que necessitam, para desempenhar plenamente as suas funções judiciais”, concluiu o juiz conselheiro José João Abrantes.