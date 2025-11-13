Ouvir
Duarte Pacheco

"Ir para uma greve geral a reboque da CGTP é um erro da UGT"

13 nov, 2025 - 10:30 • José Pedro Frazão

O social-democrata Duarte Pacheco apela ao sentido de responsabilidade da UGT para evitar a sua participação na greve geral já anunciada para dezembro. No programa "Casa Comum", o antigo deputado do PSD recomenda ao Governo que esteja disponível para ouvir a UGT, prolongando a negociação por tempo suficiente para tentar um acordo na Concertação Social.

O antigo deputado do PSD Duarte Pacheco espera que a UGT possa recuar na adesão à greve geral de 11 de Dezembro e que o Governo esteja disponível para escutar a UGT.

No programa "Casa Comum" da Renascença, Pacheco diz "ainda ter esperança" que a central sindical possa desistir da sua intenção de se juntar à CGTP neste protesto.

"Penso que houve aqui uma precipitação da UGT. Se estamos ainda a negociar, ir para uma greve geral, a reboque da CGTP, parece-me um erro para a própria UGT", argumenta o ex-deputado do PSD.

Citado pelo jornal Público, o secretário-geral-adjunto da UGT, Sérgio Monte, alega que a central sindical enviou um documento com propostas e contributos e não obteve qualquer resposta do Governo.

Confrontado com esta posição, Duarte Pacheco lamenta a alegada falta de respostas por parte do Executivo. "Se isso corresponder à verdade, lamento que tenha sido assim. O Governo não devia ter atuado dessa forma. É do interesse do próprio Governo que o resultado [na versão final do diploma] não seja imposto à sociedade, mas que resulte do entendimento que possa ter, nomeadamente de uma das centrais sindicais", sustenta o antigo coordenador parlamentar social-democrata na Comissão de Orçamento e Finanças.

Duarte Pacheco apela ao "sentido de responsabilidade" da central sindical onde militam numerosos militantes do PS e do PSD. "A UGT não é manipulável, mas, simultaneamente, tem que estar disponível para se sentar à mesa e encontrar um diálogo", insiste.

O comentador social-democrata considera que, se não houver acordo no final do processo, a UGT "está no seu direito de ir para uma greve geral"

Prolongamento das negociações

Ao Governo, Duarte Pacheco pede abertura negocial, sustentando que o Executivo tem todo o interesse em obter o acordo da UGT para o seu pacote laboral. "Se o Governo não mostrar essa abertura, passo a compreender a posição da UGT".

O ex-deputado defende que o Governo deve prolongar a negociação durante "o tempo que for necessário para se procurar um consenso" com os parceiros sociais.

"Isso não significa atirar isto para as 'calendas gregas' ou desistir da ideia. Significa dar um prazo razoável, que seja perceptível por todos os parceiros sociais e pela opinião pública, de que o Governo fez esse gesto. Se ao fim de um, dois, três ou quatro meses, não acontecer nenhum acordo, paciência. Temos que ir para a frente e governar o país, pois foi para isso que fomos eleitos", argumenta Duarte Pacheco.

