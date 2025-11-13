"Recomendo ao PSD que ouça os TSD e perceba que não há ambiente negocial"

Mariana Vieira da Silva critica a ministra do Trabalho por não criar um clima de diálogo sobre a revisão das leis do trabalho.

A antiga governante do PS recomenda ao PSD que "ouça os seus sindicalistas organizado nos TSD [Trabalhadores Sociais Democratas, afetos à UGT]" sobre o estado das negociações.

"Quando há um silêncio quanto às propostas dos sindicatos e, semanalmente a ministra diz que aprovará [o pacote laboral] com ou sem acordo, isso cria um ambiente 'não-negocial', que vemos", replica a deputada socialista na Renascença.

No programa "Casa Comum", Mariana Vieira da Silva pede responsabilidade ao PSD e defende que compete ao Governo dar um sinal de abertura ao diálogo.

"A legislação laboral tem sido alteradíssima ao longo dos últimos anos, sem sequer se explicar porquê, numa espécie de uma bravata que tem um lado jurídico e outro lado político, sem nenhum espaço à abertura e sempre reafirmando as suas razões. E, portanto, aguardemos também pelo Governo querer dar esse sinal", responde a ex-ministra do PS.

PS recusa ajustes de contas com o passado

Mariana Vieira da Silva responde ainda à ministra do Trabalho que, no programa "Dúvidas Públicas", da Renascença, desafiou o PS a não impor "linhas vermelhas" neste processo.

"Não há nenhum português que nos esteja a ouvir e a ler que não saiba a disponibilidade que o Partido Socialista tem demonstrado em todas as áreas para negociar. Mas também não houve nenhum esforço do Governo de aproximação", diz a deputada do PS.

No passo seguinte, Mariana Vieira da Silva assegura que os socialistas não vão alinhar num ajuste de contas que o Governo quer promover face às medidas dos executivos PS.

"Esta proposta tem como principal ângulo o desfazer de medidas do Partido Socialista. E, portanto, uma coisa é haver disponibilidade para negociar, outra coisa é participar num ajuste de contas a medidas que nós próprios tomámos e que, se o fizemos, é porque as considerámos relevantes", avisa Mariana Vieira da Silva.