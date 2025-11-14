Ouvir
​Presidenciais 2026: Manuel João Vieira diz que já tem as assinaturas

14 nov, 2025 - 22:16 • Ricardo Vieira

Vocalista dos Ena Pá 2000 esclareceu o seu posicionamento político: "sou de esquerda e de direita, sou de extremo-centro". Manuel João Vieira só desiste se ganhar.

O artista satírico Manuel João Vieira anunciou esta sexta-feira que já tem as assinaturas necessárias para se candidatar à Presidência da República. "Quero ser mais absurdo" do que Donald Trump, prometeu.

Em entrevista à SIC Notícias, o vocalista das bandas Ena Pá 2000 e Irmãos Catita revelou ao país: “Conseguimos ultrapassar, e largamente, o número de assinaturas necessárias. Ultrapassámos as nove mil… 9.696, na última vez que eu vi”. O número mínimo de assinaturas são 7.500.

As assinaturas, recolhidas através de chave eletrónica, terão agora de ser validadas, para Manuel João Vieira poder constar no boletim de voto nas eleições de 18 de janeiro de 2026.

O artista plástico e professor já tentou candidatar-se noutras ocasiões, mas nunca passou das intenções à prática.

Vieira contra o fascismo. "Sou de extremo-centro"

Por que decidiu tentar entrar na corrida a Belém? Manuel João Vieira respondeu que o perigo do fascismo foi um dos principais motivos.

“Senti e sinto desde algum tempo que há um grande perigo do fascismo. Eu vi isso antes do Donald Trump e de todos os palhaços que se querem candidatar a várias presidenciais em vários países. Eu vi que o fascismo está de novo a erguer-se, nos Estados Unidos e na Europa.”

Outra das preocupações de Manuel João Vieira é o aquecimento global. “Os meus queridos amigos candidatos não falam de uma coisa que é talvez importante para o futuro da terra que é o aquecimento ‘globático’, global. ‘Globático’ é bom. Acho que vou mudar para ‘globático’ [risos]”, declarou.

Manuel João Vieira esclareceu o seu posicionamento político: "sou de esquerda e de direita, sou de extremo-centro. Sou de coração de Portugal". E deixa a garantia: “só desisto se for eleito”

Em relação ao seu plano para Portugal, defende medidas como vinho nas torneiras das casas dos portugueses, Ferraris para todos e uma “sesta coletiva”, uma pausa “para construir grandes momentos de energia coletiva.

Promete estacionamento gratuito, porque está “farto da EMEL”, e ser um “Presidente dos afetos, mas muito mais afetos”.

Nesta entrevista à SIC Notícias, Manuel João Vieira surgiu com um “chapéu da TAP” e avisa que não participará em nenhum debate.

