Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 14 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais: Debates vão decorrer tal como previsto nos três canais generalistas

14 nov, 2025 - 17:18 • Lusa

ERC respondeu a uma queixa apresentada pela Medialivre, dona do Correio da Manhã.

A+ / A-

Os debates presidenciais vão decorrer tal como o previsto nos três canais generalistas, a partir de segunda-feira, disse à agência Lusa o diretor de informação da SIC e da SIC Notícias, Bernardo Ferrão.

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) recomendou esta sexta-feira o alargamento do acordo entre operadores de televisão para realizar os debates presidenciais, depois da queixa apresentada pela Medialivre, dona do Correio da Manhã.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Os debates vão decorrer tal como previsto nos três canais generalistas, a partir de segunda-feira", disse Bernardo Ferrão.

"Aliás, a deliberação da ERC em nada os impede", concluiu o responsável.

A deliberação do Conselho Regulador da ERC acontece a poucos dias de arrancar os debates presidenciais e na sequência "da apreciação da queixa apresentada pela Medialivre, S.A., proprietária dos serviços de programas CMTV e News Now, contra a RTP, a SIC e a TVI".

Na queixa, "a Medialivre alegou que, no acordo firmado entre RTP, SIC e TVI, para organização de um conjunto de debates entre candidatos presenciais, se verifica uma violação dos deveres de pluralismo, do direito à informação e da igualdade de tratamento entre operadores, defendendo que esse acordo teria como efeito a exclusão de acesso dos seus serviços de programas a um acontecimento de natureza política de relevância nacional e eleitoral", refere a ERC.

Após analisar o caso, "e tendo em conta as especificidades próprias das eleições presidenciais, o Conselho Regulador considerou que a realização conjunta de debates eleitorais pode constituir uma solução válida para assegurar o pluralismo e a diversidade informativa em período eleitoral".

Contudo, "salientou que tal articulação deve ser orientada por uma lógica de complementaridade e de ampliação do espaço mediático sendo desejável a inclusão de operadores relevantes no ecossistema televisivo que manifestem disponibilidade para integrar a organização dos debates", acrescenta a ERC, no comunicado.

Desta forma, "a ERC recomenda, por conseguinte, aos operadores RTP, SIC e TVI que o modelo de organização de debates para as eleições presidenciais 2026 compreenda a articulação com outros operadores relevantes que pretendam contribuir para o alargamento do espaço informativo em termos de debates eleitorais, mormente a queixosa, tendo em vista a prossecução do pluralismo, da diversidade e do direito à informação dos cidadãos no período eleitoral".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 14 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)