Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 14 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Jogos Olímpicos

""Vou ser professor convidado na Califórnia": Marcelo vai assistir aos Jogos Olímpicos de 2028

14 nov, 2025 - 00:20 • Lusa

Presidente da República anunciou que, depois de deixar o cargo de Presidente da República, vai ser professor convidado numa universidade da Califórnia e que quer "ver mais modalidades" e "acompanhar mais ainda" os triunfos dos atletas portugueses.

A+ / A-

Marcelo Rebelo de Sousa anunciou esta quinta-feira que, após deixar o cargo de Presidente da República, tenciona ser professor convidado numa universidade da Califórnia e aproveitar para assistir aos Jogos Olímpicos de 2028 em Los Angeles.

O chefe de Estado, que falava durante um encontro do Comité Olímpico de Portugal, num restaurante em Lisboa, em que condecorou atletas medalhados, referiu que em 2028 será "um homem livre" e poderá viver a experiência dos Jogos Olímpicos de outra maneira.

"Vou ser professor convidado na Califórnia e, portanto, junta-se o útil ao agradável, que é estar lá a ensinar, convidado, no ano de 2028 e, como imaginam, é uma condição única e privilegiada para, com mais tempo, ver mais modalidades e acompanhar mais ainda os triunfos dos nossos atletas", declarou.

No seu discurso, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que os Jogos Olímpicos de 2028 são "uma aposta" do Governo PSD/CDS-PP e manifestou a expectativa de que quem lhe suceder na chefia do Estado, a partir de 09 de março do próximo, assistirá a "um salto enorme na presença olímpica" de Portugal.

O chefe de Estado referiu que tem falado deste assunto com o primeiro-ministro nas reuniões semanais e apontou "o entusiasmo" de Luís Montenegro com "a aposta nos Jogos Olímpicos de 2028" como o sinal "mais forte" de que "quer durar no mínimo quatro anos".

"Uma aposta, não podemos dizer que é a primeira nem que é a única, outros governos a tiveram, para sermos justos. Mas o que é facto é que é uma aposta importante, num momento em que o país dispõe de fundos de que não dispunha no passado", acrescentou.

Segundo o Presidente da República, o executivo pretende aproveitar esses fundos para, "nas infraestruturas, nas condições proporcionadas aos atletas, no estímulo das federações essenciais, no apoio aos clubes, haver passos significativos, muito significativos para 2028". .

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 14 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)