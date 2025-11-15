Influencer. Ferro Rodrigues critica poder judicial transformado em "instrumento kafkiano"

O antigo presidente da Assembleia da República Eduardo Ferro Rodrigues criticou este sábado que o poder judicial se transforme num "instrumento kafkiano" e avisou que "quem fica indiferente pode ser a próxima vítima". Esta declaração, enviada à agência Lusa, surge um dia depois de o jornal Expresso ter noticiado que António Costa, ex-primeiro-ministro e agora presidente do Conselho Europeu, está há mais de um ano a pedir o acesso aos autos em que é visado para consulta e que o primeiro pedido terá dado entrada no Ministério Público (MP) ainda antes de ter sido decretado segredo de justiça no processo da Operação Influencer. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"A conjugação de denúncias anónimas, inquéritos preventivos publicitados quando interessa a investigadores, fugas seletivas para órgãos de comunicação social e segredo de justiça torna o poder judicial num instrumento kafkiano", criticou Ferro Rodrigues. Segundo o antigo líder do PS, "quem fica indiferente pode ser a próxima vítima". Na sexta-feira, o MP afirmou que um pedido de consulta anterior ao segredo de justiça na Operação Influencer é irrelevante para indeferir o acesso aos autos pelo ex-primeiro-ministro António Costa.

"Juridicamente, depois de decretado o segredo de justiça deixa de poder haver acesso ao processo, não sendo por isso relevante que antes disso, eventualmente, tenham sido apresentados requerimentos de acesso por sujeitos ou não sujeitos processuais", adiantou a Procuradoria-Geral da República (PGR) numa resposta à agência Lusa. Nesse dia, o Expresso ouviu os signatários do Manifesto dos 50, incluindo Ferro Rodrigues, que consideram inaceitável que António Costa não possa consultar o processo em que está a ser investigado. Um esclarecimento publicado na sexta-feira na página oficial da PGR, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) recorda que o inquérito que visa António Costa permaneceu no MP junto do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) - onde correu termos devido ao facto de ser um primeiro-ministro em funções que estava a ser investigado - até 10 de abril de 2024, tendo chegado ao DCIAP a 12 de abril. Ainda no mesmo esclarecimento do DCIAP afirma-se que a decisão do MP de aplicar o segredo de justiça ao inquérito "foi judicialmente validada" e que "este inquérito ainda se encontra sujeito a segredo de justiça, interno e externo, não sendo, por isso, passível de consulta".