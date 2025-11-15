Pacote laboral: Ventura culpa Governo se Portugal chegar à greve geral

O candidato presidencial e presidente do Chega, André Ventura, considerou este sábado que, se a greve geral de 11 de dezembro, convocada pela CGTP e pela UGT, avançar, é "culpa" da forma "atabalhoada" com que o Governo tratou a questão das alterações às leis laborais. Em declarações aos jornalistas à entrada para uma reunião com a Associação Comercial, Industrial e Serviços de Vila Nova De Gaia (ACIGAIA), Ventura disse que a nova lei laboral "devia ter sido negociada ponto a ponto, passo a passo, desde o início do verão" e que, "se chegarmos a uma greve já, é mau para o país". Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Estamos a correr um pouco atrás do prejuízo. Acho que isso, sinceramente, é negativo. É culpa do Governo, também culpa um pouco destes sindicatos desatualizados, mas isto é a realidade que temos", disse André Ventura depois de defender que o executivo de Montenegro devia ter negociado com os setores laborais. Culpando o Governo, mas também "as intransigências de sindicatos, que muitas vezes já não representam ninguém", nomeadamente "dirigentes que não trabalham há 20 anos e há 30 e estão a fazer o jogo político da extrema-esquerda que se viu diminuída no parlamento", Ventura disse que "o país precisa de uma nova lei laboral com flexibilidade, adaptada à economia moderna", mas frisou que "quem trabalha também tem que ver os seus direitos garantidos". "Estou a referir-me a questões que estão agora a gerar alguma revolta da parte dos setores laborais e que podiam ter sido negociadas (...). Isto não foi feito a tempo e o Governo meteu isto agora de forma atabalhoada. Nós estamos desde julho a dizer que era preciso dialogar", disse o candidato.

O líder do Chega enumerou, entre outras questões, o banco de horas, o teletrabalho, o direito à greve e as compensações decorrentes do direito à greve, bem como as relacionadas com o direito à amamentação, para dar exemplos de aspetos "mal negociados". "A questão da amamentação e do direito à amamentação, num país que tem os problemas de natalidade que nós temos e que são conhecidos de todos, esta era uma questão que podia ter sido tratada. O Governo optou por não o fazer, optou por não o tratar, optou por deixar a questão ir até ao fim. Pois, nós podemos ter flexibilidade, sem dar ideia para o país, que se pode despedir de qualquer maneira, a qualquer hora e por capricho", referiu. Para Ventura, se Portugal chegar a uma greve geral "é mau para o país, mau para as empresas e mau para os trabalhadores".