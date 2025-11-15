Presidenciais 2026. Miguel Albuquerque declara apoio a Luís Marques Mendes

O presidente do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, declarou este sábado o seu apoio ao candidato presidencial Luís Marques Mendes, realçando que é uma decisão pessoal e que não vincula a estrutura regional do partido.

No final da reunião do conselho regional do PSD/Madeira, que decorreu este sábado no Funchal, o vice-presidente da mesa, Paulo Fontes, indiciou que Albuquerque transmitiu aos militantes a sua decisão pessoal, rejeitando que se trate de um condicionamento ao partido.

"A transparência nestas situações é sempre muito bem-vinda e deve existir e o presidente foi claro e transparente. Não é o PSD/Madeira que toma uma posição de apoio ao candidato presidencial Luís Marques Mendes, mas sim o presidente e depois cada um dos militantes decidirá na sua liberdade qual será o seu sentido de voto", realçou o social-democrata.

Conselho regional sublinha "defesa intransigente da Madeira"

Sobre as conclusões da reunião, Paulo Fontes salientou que o conselho regional se pronunciou sobre as eleições autárquicas de 12 de outubro, sublinhando que o PSD conseguiu vencer seis municípios e continua a ter a presidência da associação de municípios da Madeira.