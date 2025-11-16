Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 16 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026

Cinco presidentes, 43 candidatos, 50 milhões de votos. As eleições presidenciais em números

16 nov, 2025 - 11:06 • Lusa

Em 2026, será a 12.ª vez (incluindo as duas voltas das eleições de 1986) que os portugueses são chamados a votar.

A+ / A-

Os portugueses elegeram cinco Presidentes da República, escolhidos a partir de 43 candidatos, e puseram nas urnas mais de 49,84 milhões de votos nas eleições realizadas desde 1976.

Após o 25 de Abril de 1974, Portugal teve cinco presidentes eleitos em democracia: António Ramalho Eanes (1976-1986), Mário Soares (1986-1996), Jorge Sampaio (1996-2006), Cavaco Silva (2006-2016) e Marcelo Rebelo de Sousa (2016-2026).

Desde as presidenciais de 1976, os eleitores puseram nas urnas 49,84 milhões de votos, a soma de todos os votos válidos expressos, de acordo com uma atualização feita pela Lusa com os mapas oficiais da última eleição aos dados coligidos, em 2021, pela Pordata, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, a partir de estatísticas da administração eleitoral, a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI).

Marcelo eleito Personalidade do Ano

Marcelo eleito Personalidade do Ano

Há cinco anos que o Presidente é apontado no estud(...)

A eleição em que participaram mais eleitores, em termos absolutos, foi a de 1986, em que Mário Soares venceu Freitas do Amaral, com 5.880.078, logo seguida das presidenciais de 1980 em que Ramalho Eanes foi reeleito, derrotando Soares Carneiro, em que votaram 5.769.701 pessoas, sendo a eleição a que registou a abstenção mais baixa -- 15,8%.

A que menos eleitores (4.173.174) mobilizou foi em 2021, para a reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa, com 52% dos votos - a mesma percentagem com que foi reeleito Cavaco Silva em 2011.

Feitas também as contas aos candidatos que chegaram às urnas até às eleições de 2021, concluiu-se que foram 43, entre eles apenas cinco mulheres, Maria de Lurdes Pintassilgo, Maria de Belém, Marisa Matias, Ana Gomes e Catarina Martins.

Veja o calendário de debates televisivos para as presidenciais de 2026

Presidenciais 2026

Veja o calendário de debates televisivos para as presidenciais de 2026

Debates vão realizar-se entre os dias 17 de novemb(...)

Foram eles, por ordem alfabética, Aires Rodrigues, Ana Gomes, André Ventura, António Abreu, Basílio Horta, Cândido Ferreira, Carlos Carvalhas, Carlos Marques, Cavaco Silva, Defensor Moura, Edgar Silva, Fernando Nobre, Fernando Rosas, Ferreira do Amaral, Francisco Lopes, Francisco Louçã, Freitas do Amaral, Galvão de Melo, Garcia Pereira, Henrique Neto, João Ferreira, Jerónimo de Sousa, Jorge Sampaio, Jorge Sequeira, José Coelho, Manuel Alegre, Marcelo Rebelo de Sousa, Maria de Belém, Mário Soares, Maria de Lourdes Pintassilgo, Marisa Matias, Octávio Pato, Otelo Saraiva de Carvalho, Paulo de Morais, Pinheiro de Azevedo, Pires Veloso, Ramalho Eanes, Sampaio da Nóvoa, Salgado Zenha, Soares Carneiro, Tiago Mayan Gonçalves e Vitorino Silva.

As presidenciais de 2016 bateram o recorde em número de candidatos, dez.

As eleições presidenciais estão marcadas para 18 de janeiro de 2026 e esta é a 12.ª vez (incluindo as duas voltas das eleições de 1986) que os portugueses são chamados, desde 1976, a escolher o Presidente da República em democracia.

Marcelo Rebelo de Sousa, condecora o antigo chefe de Estado general Ramalho Eanes com o grande-colar da Ordem Militar de Avis durante a cerimónia militar comemorativa do Dia de Portugal Foto: José Sena Goulão/Lusa
Marcelo Rebelo de Sousa, condecora o antigo chefe de Estado general Ramalho Eanes com o grande-colar da Ordem Militar de Avis durante a cerimónia militar comemorativa do Dia de Portugal Foto: José Sena Goulão/Lusa
A eleição em que participaram mais eleitores, em termos absolutos, foi a de 1986, em que Mário Soares venceu Freitas do Amaral. Cavaco Silva esteve no Palácio de Belém entre 2006 e 2016. Foto: Lusa
A eleição em que participaram mais eleitores, em termos absolutos, foi a de 1986, em que Mário Soares venceu Freitas do Amaral. Cavaco Silva esteve no Palácio de Belém entre 2006 e 2016. Foto: Lusa
Apenas cinco mulheres se candidataram ao cargo de chefe de estado, entre elas Maria de Lurdes Pintassilgo, tomando posse do V Governo Constitucional. Fonte: Museu da Presidência
Apenas cinco mulheres se candidataram ao cargo de chefe de estado, entre elas Maria de Lurdes Pintassilgo, tomando posse do V Governo Constitucional. Fonte: Museu da Presidência
Jorge Sampaio tomou posse em 1996. Mário Soares e Almeida Santos felicitam o futuro chefe de Estado. Foto: José Manuel Ribeiro/Reuters
Jorge Sampaio tomou posse em 1996. Mário Soares e Almeida Santos felicitam o futuro chefe de Estado. Foto: José Manuel Ribeiro/Reuters

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 16 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos