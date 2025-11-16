Portugal no Mundial 2026. "Estamos com tudo", diz Cristiano. Montenegro destaca "talento" luso

16 nov, 2025 - 16:23 • Miguel Marques Ribeiro
Cristiano Ronaldo reagiu nas redes sociais à vitória da seleção portuguesa por 9-1 contra a Arménia, que carimbou a qualificação da seleção nacional para o Mundial de 2026.
"ESTAMOS NO MUNDIAL! VAMOS COM TUDO, PORTUGAL", escreveu o capitão na sua conta de Instagram, registando de imediato uma avalanche de gostos.
Por sua vez, o primeiro-ministro Luís Montenegro falou no final da partida, no Estádio do Dragão, destacando a "enorme capacidade" demonstrada pela equipa das quinas.
"Temos um naipe de jogadores que dão uma oferta enorme ao treinador", referiu o chefe do Governo, que não se conteve nas palavras para elogiar o onze de Portugal: "Temos um talento que não acaba mais".
Para o primeiro-ministro, há razões para confiar na prestação da equipa nacional no Mundial que se disputa no próximo ano, nos Estados Unidos, Canadá e México.
"O país estará hoje muito mais optimista e quando começar a fase final vai estar muito unido", referiu o governante.