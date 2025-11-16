Ouvir
Presidenciais 2026

Única eleição com segunda volta foi em 1986 entre Freitas e Soares

16 nov, 2025 - 14:45 • Lusa

Há mais 31 cidadãos que se encontram a recolher assinaturas para uma candidatura à Presidência de 18 de janeiro de 2026.

As únicas presidenciais da democracia portuguesa que obrigaram a uma segunda volta realizaram-se há 39 anos, entre Freitas do Amaral e Mário Soares, eleições que dividiram o país entre esquerda e direita.

Nas eleições de 26 de janeiro de 1986, Diogo Freitas do Amaral, um dos fundadores do CDS, obteve 46,31% dos votos, Mário Soares, líder histórico do PS, 25,43%, Francisco Salgado Zenha, outro histórico socialista, 20,88% e Maria de Lurdes Pintassilgo, independente de esquerda, 7,38%.

A abstenção foi de 24,62%.

Com este resultado, nenhum dos candidatos conseguiu mais de metade dos votos validamente expressos, o que obrigou a um segundo sufrágio, em 16 de fevereiro de 1986, que Mário Soares venceu com 51,18% dos votos, contra 48,82% de Freitas do Amaral, e com a abstenção nos 22,01%.

Cinco presidentes, 43 candidatos, 50 milhões de votos. As eleições presidenciais em números

Em 2026, será a 12.ª vez (incluindo as duas voltas(...)

Para as presidenciais de 18 de janeiro de 2026, as sondagens apontam para a possibilidade de uma segunda volta.

Às eleições presidenciais anunciaram, entre outros, as suas candidaturas António Filipe (com o apoio do PCP), António José Seguro (apoiado pelo PS), André Ventura (apoiado pelo Chega), Catarina Martins (apoiada pelo BE), Henrique Gouveia e Melo, João Cotrim Figueiredo (apoiado pela Iniciativa Liberal), Jorge Pinto (apoiado pelo Livre) e Luís Marques Mendes (com o apoio do PSD).

Segundo o portal da candidatura, do Ministério da Administração Interna, há mais 31 cidadãos que se encontram a recolher assinaturas para uma candidatura à Presidência.

