  • 17 nov, 2025
Presidenciais 2026

Marques Mendes à frente de Gouveia e Melo em nova sondagem

17 nov, 2025 - 15:09 • Diogo Camilo

No dia em que começam os debates televisivos, os dois candidatos surgem em empate técnico no barómetro da Pitagórica, enquanto António José Seguro está perto dos dois. André Ventura cai em relação a sondagens recentes e Cotrim de Figueiredo cresce.

Pela segunda vez nos últimos meses, o almirante Henrique Gouveia e Melo não lidera uma sondagem das eleições presidenciais de 18 de janeiro de 2026. Desta vez, tal como na anterior, é Luís Marques Mendes quem surge na frente das intenções de voto.

No barómetro da Pitagórica para a TVI e CNN, no dia em que se iniciam os debates televisivos, Marques Mendes recolhe 22,6% das intenções de voto, estando em empate técnico com Gouveia e Melo, que tem 21,1%.

Perto do empate técnico está António José Seguro, com 17,4%, enquanto André Ventura cai relativamente a sondagens anteriores e regista 14,7% das intenções de voto. Em crescimento aparece João Cotrim de Figueiredo, com 12,6%.

O inquérito, realizado entre 5 e 14 de novembro, teve 1000 entrevistas, para uma margem de erro de +/- 3,16%.

Entre os menos votados estão Catarina Martins, com 4,4%, António Filipe com 2,5% e Jorge Pinto com 1,4%. Na sondagem foi apurada uma percentagem de indecisos de 12,7%.

Esta segunda-feira começa a ronda de debates televisisos, com António José Seguro e André Ventura, na TVI, às 21 horas.

