Marques Mendes à frente de Gouveia e Melo em nova sondagem

Pela segunda vez nos últimos meses, o almirante Henrique Gouveia e Melo não lidera uma sondagem das eleições presidenciais de 18 de janeiro de 2026. Desta vez, tal como na anterior, é Luís Marques Mendes quem surge na frente das intenções de voto.

No barómetro da Pitagórica para a TVI e CNN, no dia em que se iniciam os debates televisivos, Marques Mendes recolhe 22,6% das intenções de voto, estando em empate técnico com Gouveia e Melo, que tem 21,1%.

Perto do empate técnico está António José Seguro, com 17,4%, enquanto André Ventura cai relativamente a sondagens anteriores e regista 14,7% das intenções de voto. Em crescimento aparece João Cotrim de Figueiredo, com 12,6%.

O inquérito, realizado entre 5 e 14 de novembro, teve 1000 entrevistas, para uma margem de erro de +/- 3,16%.

Entre os menos votados estão Catarina Martins, com 4,4%, António Filipe com 2,5% e Jorge Pinto com 1,4%. Na sondagem foi apurada uma percentagem de indecisos de 12,7%.

Esta segunda-feira começa a ronda de debates televisisos, com António José Seguro e André Ventura, na TVI, às 21 horas.