Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 18 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ministra admite que número de chamadas por atender na Linha de Saúde 24 é "muito elevado"

17 nov, 2025 - 23:48 • Lusa

Ministra da Saúde admite número elevado de chamadas não atendidas na Linha Saúde 24 e garante reforço do serviço. Objectivo é melhorar a resposta antes do inverno.

A+ / A-

A ministra da Saúde reconheceu hoje que meio milhão de chamadas por atender na Linha de Saúde 24 é um número "muito elevado", mas explicou que se registou um grande aumento no volume de chamadas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Em declarações aos jornalistas, à margem de uma visita ao Hospital de Portimão, sobre as cerca de um milhão e meio de chamadas que ficaram por atender na Linha de Saúde 24, a ministra afirmou: "O número é obviamente muito elevado."

A governante lembrou que houve um aumento de 1,8 para quase quatro milhões de chamadas para a Linha de Saúde 24, sublinhando que o serviço tem vindo a ser reforçado, embora reconheça que os constrangimentos "não estão todos ultrapassados".

Segundo Ana Paula Martins, há dias da semana "como à segunda-feira, em que o tempo de atendimento ultrapassa" os três minutos, sendo necessário "chegar ao inverno com melhores níveis de atendimento".

"Isso está a ser feito com os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde e com a Altice, para conseguirmos dar resposta, porque cada vez mais isso é um bom sinal, ao termos mais pessoas a ligar para o SNS antes de virem para as urgências", concluiu.

Ana Paula Martins iniciou hoje um ciclo de visitas pelas Unidades Locais de Saúde de todo o país, no âmbito da preparação do Serviço Nacional de Saúde (SNS) para o período de inverno.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 18 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?