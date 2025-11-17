Ventura diz que Seguro "esconde que é do PS", Seguro responde: "Está na eleição errada"

[em atualização]

No arranque do primeiro debate para as eleições presidenciais, na TVI, António José Seguro defendeu que o "país não precisa de uma revisão laboral nestes termos" e classificou a intenção do Governo como "desequilibrada" e acusou o executivo de não ter negociado o suficiente com os sindicatos.

O antigo líder do PS lamentou, também, que o executivo da AD não tenha trazido esse tema para a campanha eleitoral das legislativas e questionou qual é a necessidade de dar esse passo neste momento.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Por sua vez, André Ventura criticou os sindicatos que são liderados por pessoas que "não trabalham há 20 anos" e, apesar de considerar que é preciso uma revisão laboral, rejeita aquela que é proposta pelo Governo. O presidente do Chega insistiu ainda que as pessoas devem ser compensadas pelos dias em que não têm transportes, apesar de pagarem o passe mensal.

"Borrifou-se para os votos" vs. "já não é socialista"

Num momento mais tenso, António José Seguro acusou André Ventura de "estar na eleição errada" e lamentou que o líder do Chega se tenha transformado em candidato presidencial, quando em maio estava a pedir votos para ser primeiro-ministro: "Borrifou-se para os votos dos portugueses".

Em resposta, André Ventura devolveu as críticas e considerou que Seguro está a "esconder o seu passado" como líder do PS. O antigo líder socialista lembrou que André Ventura esteve muitos anos no PSD.

Papel do Presidente: "Jarra de enfeitar"?

Num momento de alguma confusão, André Ventura garantiu que não acredita que o Presidente da República seja uma "jarra de enfeitar" e que só "sirva para cortar fitas". O líder do Chega criticou a passividade de Marcelo Rebelo de Sousa perante os casos judiciais em torno do Governo regional da Madeira, liderado por Miguel Albuquerque.

"Não vejo necessidade nenhuma" para mudar os papéis e as competências do Presidente da República, defendeu, por sua vez, António José Seguro. E insistiu que quer ser "agregador" e uma ponte para consensos, nomeadamente na área da saúde. Ventura acredita que essa é "a mesma conversa dos últimos 50 anos".

Saúde e imigrantes: "estigmatizar" vs. "portugueses primeiro"

Quando o debate foi para o tema da saúde, acabou por chegar ao tema das migrações. André Ventura defendeu que quer os "portugueses primeiro" e acusou António José Seguro de fechar os olhos a casos de americanos e canadianos que vêm para Portugal para beneficiar do Serviço Nacional de Saúde.

Em resposta, António José Seguro afirmou que o líder do Chega se dedica a "estigmatizar" a população imigrante, sobretudo do Bangladesh.