  17 nov, 2025
Presidenciais 2026

Ventura diz que Seguro "esconde que é do PS", Seguro responde: "Está na eleição errada"

17 nov, 2025 - 22:13 • Tomás Anjinho Chagas

No primeiro debate para as presidenciais, Ventura apostou em colar Seguro aos problemas que não foram resolvidos pelo PS. Seguro lembrou que há pouco tempo o líder do Chega queria ser primeiro-ministro. Lei laboral, papel do Presidente, imigração e saúde geraram discórdia.

[em atualização]

No arranque do primeiro debate para as eleições presidenciais, na TVI, António José Seguro defendeu que o "país não precisa de uma revisão laboral nestes termos" e classificou a intenção do Governo como "desequilibrada" e acusou o executivo de não ter negociado o suficiente com os sindicatos.

O antigo líder do PS lamentou, também, que o executivo da AD não tenha trazido esse tema para a campanha eleitoral das legislativas e questionou qual é a necessidade de dar esse passo neste momento.

Por sua vez, André Ventura criticou os sindicatos que são liderados por pessoas que "não trabalham há 20 anos" e, apesar de considerar que é preciso uma revisão laboral, rejeita aquela que é proposta pelo Governo. O presidente do Chega insistiu ainda que as pessoas devem ser compensadas pelos dias em que não têm transportes, apesar de pagarem o passe mensal.

"Borrifou-se para os votos" vs. "já não é socialista"

Num momento mais tenso, António José Seguro acusou André Ventura de "estar na eleição errada" e lamentou que o líder do Chega se tenha transformado em candidato presidencial, quando em maio estava a pedir votos para ser primeiro-ministro: "Borrifou-se para os votos dos portugueses".

Em resposta, André Ventura devolveu as críticas e considerou que Seguro está a "esconder o seu passado" como líder do PS. O antigo líder socialista lembrou que André Ventura esteve muitos anos no PSD.

Papel do Presidente: "Jarra de enfeitar"?

Num momento de alguma confusão, André Ventura garantiu que não acredita que o Presidente da República seja uma "jarra de enfeitar" e que só "sirva para cortar fitas". O líder do Chega criticou a passividade de Marcelo Rebelo de Sousa perante os casos judiciais em torno do Governo regional da Madeira, liderado por Miguel Albuquerque.

"Não vejo necessidade nenhuma" para mudar os papéis e as competências do Presidente da República, defendeu, por sua vez, António José Seguro. E insistiu que quer ser "agregador" e uma ponte para consensos, nomeadamente na área da saúde. Ventura acredita que essa é "a mesma conversa dos últimos 50 anos".

Saúde e imigrantes: "estigmatizar" vs. "portugueses primeiro"

Quando o debate foi para o tema da saúde, acabou por chegar ao tema das migrações. André Ventura defendeu que quer os "portugueses primeiro" e acusou António José Seguro de fechar os olhos a casos de americanos e canadianos que vêm para Portugal para beneficiar do Serviço Nacional de Saúde.

Em resposta, António José Seguro afirmou que o líder do Chega se dedica a "estigmatizar" a população imigrante, sobretudo do Bangladesh.

