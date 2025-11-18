Marques Mendes vs. António Filipe: o debate entre o "candidato do governo" e o "candidato de fação"

Ao segundo debate para as eleições presidenciais de 18 de janeiro, António Filipe e Marques Mendes conseguiram apresentar as ideias que defendem e ficaram claras as divergências entre dois candidatos com vasta experiência política.

O pacote laboral foi o primeiro tema em que os dois discordaram. Mendes não comenta as alterações, mas avisa que ainda há espaço para todas as partes chegarem a acordo e está otimista.

“Eu acho que é uma greve legítima e não devemos estar a dramatizar, já aconteceu várias vezes no passado, vai criar problemas, transtornos às pessoas, com certeza, mas isso é natural no direito à greve”, diz Marques Mendes.

“Eu acho que é importante haver um acordo aqui entre três partes, o Governo, as entidades patronais e a UGT. E eu acredito que esse acordo vai ser possível, porque o processo negocial existe, continua a existir”, conclui.

António Filipe aproveita já o primeiro tema em debate para deixar claro a “profunda divergência” com o candidato apoiado pelo PSD, porque, ao contrário de Mendes que quer acabar com a greve geral, António Filipe diz pretender “impedir o pacote laboral”.

“Temos um código do trabalho em vigor que já penaliza muito o trabalhador”, diz António Filipe, que classifica a proposta do Governo uma “enormidade, que inverte toda a lógica do direito do trabalho”.

António Filipe assume-se como o candidato dos trabalhadores e acusa Marques Mendes de ser o candidato do Governo.

“Eu acho que os trabalhadores têm que ser defendidos e eu orgulho-me muito que me possam considerar como um candidato dos trabalhadores (…) e acho que o Dr. Marques Mendes está do lado do Governo, aliás, é o candidato do Governo em funções e, portanto, está a defender a posição do Governo, mas tem consciência da enorme gravidade desta proposta, por isso tem essa posição, enfim, que procura ter aqui algum equilíbrio”, conclui António Filipe.

Ao contrário do adversário, Marques Mendes diz que não tem opinião sobre o anteprojeto da lei laboral e acusa António Filipe de estar na eleição errada e acusa-o de ser um líder de fação.

“Parece que o António Filipe está noutra eleição. Mas isso é compreensível, o António Filipe é mais um candidato de fação do que um candidato para verdadeiramente unir o país”, uma acusação que Marques Mendes foi repetindo ao longo do debate.





As divergências na TAP, Guerra na Ucrânia e o 25 de novembro





Ao longo dos 30 minutos de debate os dois candidatos voltaram a discordar quando o tema foi a privatização da TAP. António Filipe lembrou as buscas desta terça-feira no âmbito de uma investigação à privatização da TAP em 2015, para sublinhar que é necessário defender a economia nacional e travar a privatização da companhia aérea portuguesa.

“Eu alertaria o governo para os perigos, para o país, da privatização da TAP e creio que era de mais elementar prudência que o processo de privatização que está em curso fosse travado. Até porque os protagonistas, enfim, são os mesmos” defendeu.

Já Marques Mendes considera que esta ideia não faz sentido e explica que a privatização é determinante para salvar a companhia aérea.

“Pelas regras de Bruxelas, não é possível o Estado meter um euro na TAP, logo, tem de haver acionistas privados porque o Estado não pode meter dinheiro. Isto é de alimentar bom senso, de conhecimento e sobretudo de defesa do interesse do país” remata Marques Mendes.

As divergências passaram ainda pela sessão na assembleia da república que vai assinalar os 50 anos do 25 de novembro, porque António Filipe considera que esta iniciativa é contra o 25 de abril e se fosse Presidente da República não marcava presença no parlamento.

“A sessão solene, que é exatamente decalcada da do 25 de abril, tem o sentido claro, que é reescrever a história e menorizar o 25 de abril. E ninguém contará com a minha colaboração para menorizar o 25 de abril. Ponto final” disse António Filipe.

O antigo líder do PSD que reconheceu que António Filipe foi isento quando desempenhou as funções de Vice-Presidente do parlamento, considera que aqui está a mostra que é um candidato de uma fação.

“Eu acho que esta posição é absolutamente incompreensível, inaceitável e lamentável. Isto prova mesmo que o António Filipe, sendo uma pessoa de facto muito respeitada e mesmo considerada, tem momentos em que não evidencia esse sentido de Estado.

É um candidato de fação” conclui Marques Mendes.

Por fim, a guerra na Ucrânia que, como seria de esperar, divide os dois candidatos.

António Filipe defende que é necessário acabar com a guerra e defende “uma mediação, o mais rápido possível”.

Marques Mendes conhece a posição do partido comunista e pergunta porque não apela a Putin para abandonar o país que invadiu.

“Há um agressor e um agredido. Um PR que se preze condena o agressor e dá apoio ao agredido. Não vejo António Filipe a fazer isso”. “A paz todos queremos, a começar pelos ucranianos, mas o primeiro apelo que devia fazer é ao Presidente russo para abandonar a Ucrânia. Tenho enorme respeito por si, mas como é possível entre Putin e Zelensky, o senhor optar por Putin?”.

António Filipe vai dizendo que não é verdade, e que condenou a invasão da Rússia à Ucrânia em 2022.

“Esta guerra podia e devia ter sido evitada, eu condenei a invasão russa em 2022 e essa invasão não cessou por culpa de Boris Jonhson” disse António Filipe reafirmando que tudo faria para colocar um ponto final na guerra.











