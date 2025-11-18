PCP pede ao Governo que tire ilações da investigação e abandone privatização

O PCP saudou hoje a investigação que levou a buscas na TAP e pediu ao Governo que tire as "devidas ilações do processo" e abandone o projeto de privatização da companhia aérea. Em comunicado, o PCP saúda a investigação liderada pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DCIAP) relacionadas com a privatização de 61% do capital da TAP em 2015 e espera que "produza resultados o mais depressa possível". Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O partido refere que os "indícios sobre a prática de crimes no processo de privatização da TAP são há muito denunciados pelo PCP" e muitos deles estão compilados "quer na conclusões da comissão parlamentar de inquérito à TAP", quer na auditoria feita pela Inspeção-Geral de Finanças. "Mas se importa investigar os crimes cometidos no processo de privatização de 2015 e durante a gestão privada da TAP entre 2015 e 2019, e importa apurar toda a verdade, punir os responsáveis pelos crimes cometidos e tentar recuperar uma parte do muito que foi roubado ao erário público, importa muito mais tirar as devidas ilações desse processo", defende-se.

Para o PCP, a "primeira e principal conclusão" que se deve tirar desta investigação é que "se deveria parar com as sucessivas tentativas de privatização da TAP". "São os processos de privatização o principal foco de desestabilização da TAP ao longo dos últimos 30 anos. É tempo de o Governo abandonar o projeto de privatização, traçar outros objetivos para a companhia aérea nacional e apostar no aumento do contributo da TAP para a economia nacional", lê-se. A TAP, o Grupo Barraqueiro e a Parpública estão hoje a ser alvo de buscas da PJ, com vários meios de comunicação social a apontar alegados crimes na privatização concluída em 2015. A Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou, em setembro do ano passado, a receção do relatório da Inspeção-Geral das Finanças (IGF) sobre a privatização da TAP, em 2015, e enviou o documento para o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).