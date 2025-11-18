PS pede ao Tribunal Constitucional para avaliar a lei dos estrangeiros

O PS confirma que vai pedir a fiscalização preventiva do diploma da lei da nacionalidade, que foi aprovada no Parlamento com os votos do PSD, CDS e Chega, Iniciativa Liberal e JPP.

O anúncio foi feito esta terça-feira, numa conferência no Parlamento, pelo líder da bancada socialista, Eurico Brilhante Dias. A entrega do pedido vai ser feita esta quarta-feira.

O líder parlamentar considera "avisado" tomar esta decisão e vinca que "não há duas nacionalidades" aos olhos da Constituição. Os dois diplomas (um da lei da nacionalidade, outro da perda de nacionalidade como pena para quem comete alguns crimes) vão ser enviados para o Tribunal Constitucional amanhã.

"A lei em causa, consideramos que é desumana e desporporcional e em relação aos menores coloca buracos legislativos que afetam gente mais frágil", afirmou nesta conferência de imprensa, Eurico Brilhante Dias.

Ao lado estavam os deputados Pedro Delgado Alves, que revelou que os socialistas consideram que há oito normas em que pode estar a haver violação da constituição, e Isabel Moreira, que garantiu que esta decisão de enviar o diploma para os juízes do Palácio Ratton, mais do que uma vontade política, era um "dever" para o PS.

"Não é por acaso que esta alteração é tão repentina e pouco cuidado, tenha altas probabilidades de inconstitucionalidade", atira Isabel Moreira. A deputada socialista lembra que a Constituição dá a possibilidade de pedir a fiscalização da constitucionalidade ao Parlamento antes das leis entrarem sequer em vigor (se conseguirem as assinaturas de 1/5 dos deputados, ou seja, 46 deputados).

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, mostrou-se pouco confortável com estas alterações à lei da nacionalidade desde o início do processo e disse, no passado fim-de-semana, que vai aguardar pela palavra do Tribunal Constitucional para decidir o que faz depois.

Mesmo que não seja considerada inconstitucional, o Presidente da República pode aplicar um veto político à lei. Depois disso, o Parlamento pode reconfirmar o diploma, obrigando assim a que seja promulgada pelo Palácio de Belém.