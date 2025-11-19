"Acima de tudo queremos prevenir": Ministra defende Governo empenhado em combater fraude

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, recusa comentar a investigação de fraude na Unidade de Saúde Familiar de Cortegaça, que levou à detenção de duas funcionárias pela inscrição fraudulenta de milhares de imigrantes no Serviço Nacional de Saúde.

Em declarações aos jornalistas na Costa da Caparica, a governantes ublinhou que o Governo está empenhado em combater a fraude.

"Seguiremos todos os passos de investigação judicial e aquilo que for definido pela própria investigação e ação judicial. Não podemos, nem devemos, tomar qualquer tipo de atitude antes de termos clarificada a situação", disse Ana Paula Martins, que evitou ainda comentar o caso da médica detida por suspeita de passar milhares de receitas irregularmente de um medicamento para diabetes a não diabéticos.

"Há uma coisa que o Governo já fez. Criou uma comissão de combate à fraude, que é dirigida pela Polícia Judiciária, e que esperamos que contribua para a prevenção de situações desta natureza", afirmou a ministra, que diz esperar que os trabalhos da unidade possam "fazer o seu caminho". "Acima de tudo queremos prevenir", disse.

A Operação Gambérria, divulgada esta quarta-feira, levou à detenção de duas mulheres suspeitas de participarem numa rede de auxílio à imigração ilegal, com 40 e 54 anos. Segundo a Lusa, fonte da investigação indica que as duas mulheres inscreveram 10 mil imigrantes no SNS.

Depois de conhecida a Operação Obélix, a Ordem dos Médicos decidiu instaurar um processo disciplinar à endocrinologista detida esta quarta-feira no Porto por alegado envolvimento num esquema fraudulento de prescrição de medicação para diabetes a utentes que queriam perder peso.

Sobre os casos de cirurgias com altos valores no Hospital de Santa Maria, a ministra diz que não ter qualquer relatório sobre a matéria.