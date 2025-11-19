Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 19 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais

Jorge Pinto quer TAP a liderar transição ecológica na aviação

19 nov, 2025 - 14:43 • Lusa

Jorge Pinto disse que "ficaria surpreendido" se a greve geral não se concretizasse, mas que respeita qualquer que seja a decisão das centrais intersindicais.

A+ / A-

O candidato presidencial Jorge Pinto, apoiado pelo Livre, defendeu esta quarta-feira que a TAP deve manter-se na esfera pública e líder a transição ecológica a nível mundial no que toca aos novos combustíveis.

Em declarações aos jornalistas no Centro de Arte Moderna da Gulbenkian, em Lisboa, Jorge Pinto considerou que Portugal tem "condições únicas no que diz respeito aos novos combustíveis" e que a TAP deve fazer parte de uma política pública para o setor.

Para o candidato, os novos combustíveis são "essenciais para uma transição ecológica na aviação".

"Por que é que nós não apostamos numa TAP pública, coordenada com uma política de produção de novos combustíveis, que lidere também, a nível mundial até, a transição do setor da aviação? Eu acho que o que podemos fazer, e acho que um Presidente da República deve ser ambicioso em relação à visão que tem para o país e, neste caso, em relação também à companhia aérea de bandeira em Portugal", afirmou.

Quanto aos resultados trimestrais da TAP, que apontam para um lucro de 126 milhões de euros, o candidato afastou preocupações e afirmou que a empresa só passou a apresentar resultados positivos quando foi renacionalizada, voltando a rejeitar a perspetiva de privatização.

Em relação à greve geral convocada pela UGT e CGTP para o dia 11 de dezembro, Jorge Pinto disse que "ficaria surpreendido" se a paralisação não se concretizasse, mas que respeita qualquer que seja a decisão das centrais intersindicais.

O candidato presidencial falava aos jornalistas à margem da visita à exposição cultural "Complexo Brasil", no Centro de Arte Moderna da Gulbenkian, em Lisboa, que considerou representar a ideia de uma "cultura que abre Portugal ao mundo".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 19 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?