Maria de Belém avisa que ambiente no Parlamento é "sinal de degradação social tremenda"

19 nov, 2025 - 18:10 • Liliana Monteiro , João Pedro Quesado

Antiga governante defende que a "estabilidade das políticas" é "absolutamente indispensável" nas políticas sociais.

Maria de Belém avisa que o ambiente vivido na Assembleia da República "é um sinal de uma degradação social tremenda". Numa conferência da UNICEF sobre os direitos das crianças, a antiga ministra da Saúde defendeu que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) está "a funcionar" e "com gente fantástica".

"A Assembleia da República tem também um papel pedagógico", sublinha Maria de Belém Roseira à Renascença. "Se as pessoas veem que os políticos se insultam permanentemente uns aos outros, não adotam aquelas regras de urbanidade que são absolutamente indispensáveis entre pessoas adultas, como é que a sociedade cá fora se vai comportar com aqueles modelos?".

A socialista aponta que "a estabilidade das políticas em relação àquilo com que todos estamos de acordo é absolutamente indispensável" nas políticas sociais, sendo preciso "abandonar vaidades".

"Eu tenho que ir ter com os problemas para tentar encontrar soluções para eles, porque senão provavelmente, já a gente ouviu falar da pobreza envergonhada, já toda a gente ouviu falar das incapacidades que muitas pessoas têm, portanto, elas não vão à procura de ajuda porque não são capazes", diz Maria de Belém Roseira.

Ministra da Saúde entre 1995 e 1999, no primeiro governo de António Guterres, Maria de Belém afirma que o SNS não está tão mal como é noticiado.

"Há um Serviço Nacional de Saúde a funcionar, fantástico, com gente fantástica que faz coisas fantásticas", disse a antiga governante, apontando que "a noticiabilidade se debruça apenas sobre o que corre mal, num contexto em que todos os dias se praticam milhões de atos", transmitindo "uma ideia inadequada".

"É preciso, também, termos a noção que aquilo que acontece na saúde hoje também decorre de muitas medidas que antes, ou foram tomadas e eram inadequadas, ou pura e simplesmente não foram tomadas, porque eu não faço um obstetra ginecologista em dois anos ou três".

