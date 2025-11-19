Maria de Belém avisa que ambiente no Parlamento é "sinal de degradação social tremenda"

Maria de Belém avisa que o ambiente vivido na Assembleia da República "é um sinal de uma degradação social tremenda". Numa conferência da UNICEF sobre os direitos das crianças, a antiga ministra da Saúde defendeu que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) está "a funcionar" e "com gente fantástica".

"A Assembleia da República tem também um papel pedagógico", sublinha Maria de Belém Roseira à Renascença. "Se as pessoas veem que os políticos se insultam permanentemente uns aos outros, não adotam aquelas regras de urbanidade que são absolutamente indispensáveis entre pessoas adultas, como é que a sociedade cá fora se vai comportar com aqueles modelos?".

A socialista aponta que "a estabilidade das políticas em relação àquilo com que todos estamos de acordo é absolutamente indispensável" nas políticas sociais, sendo preciso "abandonar vaidades".

"Eu tenho que ir ter com os problemas para tentar encontrar soluções para eles, porque senão provavelmente, já a gente ouviu falar da pobreza envergonhada, já toda a gente ouviu falar das incapacidades que muitas pessoas têm, portanto, elas não vão à procura de ajuda porque não são capazes", diz Maria de Belém Roseira.