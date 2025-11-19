Portugal apoia calendário para eliminação global de combustíveis fósseis

Portugal vai apoiar a introdução de um calendário para a eliminação dos combustíveis fósseis no âmbito da Conferência do Clima no Brasil, mas o Governo não se compromete com datas fixas pós-2026 para o fim dos subsídios aos combustíveis fósseis no Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP).

Depois de uma reunião da delegação europeia com Lula da Silva, a ministra do Ambiente compromete-se apenas a iniciar essa eliminação de subsídios em 2026 em Portugal.

"Vamos tentar fazê-lo durante 2026. Mas também, como já foi explicado pelo Ministro das Finanças, vamos ter muita atenção para que não haja um aumento dos preços dos combustíveis. Se o preço baixar, aí aproveitaremos para fazer o desconto do ISP, para fazer a tal 'transição justa' e que, de um momento para o outro, não haja um aumento muito difícil de suportar, principalmente pelas famílias e as pessoas vulneráveis", afirmou Maria da Graça Carvalho durante a COP30, a 30.ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro para as Alterações Climáticas, que decorre em Belém do Pará, no Brasil.

Portugal defende um calendário que seja negociado dentro do acordo final da COP30 e não como um compromisso paralelo à negociação oficial. "Preferimos que seja um documento negociado, visto com todos os detalhes técnicos, dentro das negociações da COP", acrescentou a governante.

A ministra integrou a delegação da União Europeia que se reuniu com o Presidente do Brasil, juntando-se ao comissário do Clima e aos ministros da Dinamarca (país que preside atualmente ao Conselho da UE), Alemanha e França.

Portugal é um dos 82 países que defendem a introdução de um roteiro para eliminar os combustíveis fósseis. De acordo com várias fontes negociais, Polónia e Itália são os únicos países da UE que não subscrevem esta posição.

"Não é uma meta para amanhã, imposta, não é vinculativa", afirmou, sublinhando que esta é uma "esperança para o mundo" assente num "caminho para acabar com os combustíveis fósseis".

