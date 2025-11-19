Presidente da Concelhia do PS/Bragança demite-se após terminar "missão" das autárquicas

O presidente da concelhia do PS de Bragança, Artur Pires, demitiu-se do cargo, por entender ter cumprido a sua missão de vencer a câmara municipal, revelou esta quarta-feira à Lusa.

"Quando me candidatei à concelhia socialista de Bragança tinha um propósito que era conquistarmos a câmara, ganharmos as eleições autárquicas, portanto esse propósito foi cumprido no dia 12 de outubro", explicou, acrescentando que a decisão já tinha sido tomada há vários meses.

Artur Pires foi eleito presidente da Comissão Política Concelhia do PS de Bragança em julho do ano passado e apresentou a sua demissão esta quinta-feira, não chegando a cumprir os dois anos de mandato.

Em declarações à Lusa, vincou que "é tempo de dar espaço a outros camaradas" para dirigir o partido "nesta nova fase", garantindo que não há qualquer incompatibilidade com o PS, nem com o executivo municipal eleito.

"Sou socialista, sou militante e vou continuar a ser e vou continuar com a minha voz ativa dentro do partido, agora noutras circunstâncias, noutras condições, com outro dirigente. Nada me afasta do Partido Socialista, antes pelo contrário", afirmou.

A presidência da concelhia do PS de Bragança pode ser assumida por outro membro que já faz parte da lista, a convite do presidente da mesa. O número dois de Artur Pires é Marta Pereira que, caso aceite, passará a ser presidente.

Contactada pela Lusa, Marta Pereira mostrou-se disponível inicialmente para falar, mas acabou por recuar e dizer que não iria prestar declarações. Caso não aceite ficar como presidente, será feito o convite ao número três e assim sucessivamente.

As eleições para a concelhia do PS de Bragança estavam previstas para o verão do próximo ano, no entanto, Artur Pires adiantou que o partido irá a eleições internas meses antes, podendo também as eleições concelhias serem antecipadas.