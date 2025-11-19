Ouvir
  • 19 nov, 2025
Sondagem coloca AD com 38,5%, PS a subir e Chega a cair

19 nov, 2025 - 21:43 • Diogo Camilo

Coligação de PSD e CDS tem intenções de voto que colocam a força política perto de um cenário de maioria absoluta, em caso de eleições legislativas. Nota técnica da sondagem sublinha que o Chega "conquista muitos dos indecisos" e apresenta crescimentos mais significativos nas duas semanas antes de eleições.

Se as eleições legislativas fossem hoje, a coligação da AD venceria confortavelmente e até se aproximaria de um cenário de maioria absoluta.

Na sondagem da Pitagórica para o Jornal de Notícias, a TSF, a TVI e a CNN Portugal, a AD aparece com 38,5% das intenções de voto, enquanto o PS tem apenas 26,4% e o Chega menos uma dezena de pontos - apenas 16,7%.

Na nota técnica da sondagem é sublinhado, no entanto, que o Chega em eleições legislativas, costuma apresentar crescimentos mais significativos nas duas semanas antes das eleições, conquistando muitos dos indecisos".

O barómetro, realizado entre os dias 5 e 14 de novembro, teve 1.000 inquiridos, com uma margem de erro de +/- 3,16%.

Entre os partidos mais pequenos, a Iniciativa Liberal, com 5,3%, surge atrás do Livre, que tem 5,7% das intenções de voto.

A CDU tem 2,4%, enquanto PAN e Bloco de Esquerda somam menos de 1% - 0,9% para o partido de Inês Sousa Real e 0,7% para os bloquistas.

