Carlos Moedas eleito presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, foi esta quinta-feira eleito presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa, numa lista que também inclui os chefes dos executivos municipais de Vila Franca de Xira e de Palmela como vice-presidentes.

Após a instalação do Conselho Metropolitano de Lisboa (depois das eleições autárquicas d 12 de outubro), Carlos Moedas (PSD) apresentou a lista única a votação, composta por si e pelos autarcas de Vila Franca de Xira e Palmela, Paulo Ferreira (PS) e Ana Teresa Vicente (CDU), respetivamente.

Na votação, feita através de voto secreto nominal e ponderado, na sede da Área Metropolitana de Lisboa, participaram os 18 municípios que compõem este território.

A lista foi aprovada com 16 votos a favor e nenhum voto contra ou nulo, o que equivale a 92,8% de votos favoráveis em representação de 2.260.615 eleitores.

A primeira reunião do novo Conselho Metropolitano de Lisboa ficou agendada para 18 de dezembro. As reuniões são realizadas às quintas-feiras, à semelhança do que acontecia anteriormente, por decisão unânime hoje tomada.

Os novos eleitos desempenharão funções no próximo quadriénio 2025/2029.

O anterior Conselho era presidido pelo ex-presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta, que tinha como vices Hugo Luís, atual presidente da Câmara Municipal de Mafra, e Inês de Medeiros, chefe do executivo de Almada.

Basílio Horta assumiu a liderança do Conselho Metropolitano de Lisboa em julho de 2024, em substituição de Carla Tavares, a anterior presidente, eleita então eurodeputada. .

O Conselho Metropolitano é o órgão deliberativo da Área Metropolitana de Lisboa, de acordo com o estatuto das entidades intermunicipais.

É constituído pelos presidentes das câmaras municipais dos 18 municípios que integram a área metropolitana (Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira).