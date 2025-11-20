Carolina Pia candidata-se à liderança do PAN para "recuperar identidade" do partido

A antiga dirigente distrital do PAN Carolina Pia anunciou esta quinta-feira a sua candidatura à liderança do partido, encabeçando uma lista opositora à da líder, Inês de Sousa Real, com o objetivo de "recuperar a identidade" do partido.

Num comunicado enviado à Lusa, a lista anuncia a intenção de apresentar uma candidatura à Comissão Política Nacional (CPN) no X Congresso do PAN, marcado para 20 de dezembro, liderada pela ex-dirigente Carolina Pia, justificando esta iniciativa com uma necessidade de ver o partido "recuperar a sua identidade" e "regressar aos seus três pilares fundadores - Pessoas, Animais e Natureza".

"Queremos reconstruir o partido com seriedade, responsabilidade e visão, apresentando um programa económico robusto, capaz de devolver credibilidade e utilidade pública ao PAN", afirma a lista candidata.

A candidatura estabelece como "condição essencial" para esta disputa a realização de um "Congresso justo", recusando "participar num processo que transforme numa mera formalidade destinada a confirmar a atual liderança, num ambiente em que normas, prazos e decisões administrativas impossibilitem a existência de listas alternativas ou limitem a representação de algumas distritais".

Sem "garantias reais de democracia interna, transparência e igualdade de oportunidades", a candidatura assegura que não "legitimará um processo que não respeite as pessoas filiadas" e que, sem mudanças, deixará "a atual direção sozinha no Congresso".

A cabeça de lista desta candidatura, Carolina Pia, que já foi cabeça de lista do partido em Viseu nas legislativas de 2024, apresentou, tal como o dirigente Fernando Geração, ao Tribunal Constitucional um pedido de impugnação do Congresso, por considerar não estar garantida a representação de todos os militantes para a eleição da direção.

Neste comunicado, este grupo de militantes defende a apresentação dos pedidos de impugnação, argumentando que são ações na "defesa dos direitos democráticos das pessoas filiadas e da necessidade de assegurar um Congresso verdadeiramente plural, inclusivo e participativo".

A lista diz ainda que a "apresentação pública da linhas programáticas e dos elementos da candidatura será feita após confirmação de que existirão condições reais para disputa democrática no Congresso", e garante estar disponível para "contribuir para uma solução que una o partido, e não que o divida".

O X Congresso Nacional do PAN vai realizar-se em 20 de dezembro, em Coimbra, no qual serão definidas "linhas estratégicas do próximo ciclo político" do partido e eleita a direção.

A porta-voz e deputada única do PAN, Inês de Sousa Real, vai recandidatar-se à liderança do partido no X Congresso Nacional, com a promessa de uma restruturação na dinâmica interna, disse à Lusa fonte oficial da candidatura em 12 de novembro.