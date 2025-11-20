CDS apoia Marques Mendes nas Presidenciais

A direção do CDS decidiu apoiar a candidatura de Luis Marques Mendes à Presidência da República nas eleições marcadas para 18 de janeiro.

A informação foi divulgada esta manhã depois da reunião de ontem da direção do partido liderado por Nuno Melo.

“A Comissão Executiva do CDS-PP, reunida ontem à noite, decidiu declarar institucionalmente apoio à candidatura de Luís Marques Mendes às eleições presidenciais de 18 de janeiro de 2026” lê-se na nota enviada à Renascença.

Dois meses antes das eleições o CDS tomou posição e considera que o antigo líder social-democrata é a personalidade que melhor se integra no espaço político do partido.

“A Comissão Executiva considera que a candidatura de Luís Marques Mendes, atendendo ao percurso político e à experiência do candidato, ao conhecimento das competências exigidas no exercício da função, bem como à sua capacidade de diálogo e de garantia de estabilidade, é a que melhor representa o espaço político em que o CDS-PP se integra”