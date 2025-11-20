Cotrim vs Gouveia e Melo: quem é independente? E quem é maçon?

[artigo em atualização]

A independência dos candidatos à presidência da República foi o tema dominante no arranque do debate entre Henrique Gouveia e Melo e João Cotrim de Figueiredo, esta quinta-feira na RTP.

O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal e antigo líder do partido considerou que "não faz sentido" a narrativa de Henrique Gouveia e Melo de que só ele é verdadeiramente independente na corrida a Belém. "É cadastro ter passado partidário?", perguntou.

Em resposta, Henrique Gouveia e Melo afirmou que Cotrim "não vai conseguir ser independente do seu partido" e diz-se o único candidato que é "suprapartidário". O antigo chefe da Marinha considera que há um "conjunto de ligações que condicionam" o eurodeputado da Iniciativa Liberal.

Cotrim de Figueiredo pediu "um exemplo" da forma como estará limitado e questionou se Gouveia e Melo considera que ele seria um "cavalo de Tróia" da Iniciativa Liberal em Belém. Cotrim reconheceu que os dois candidatos são "abrangentes", mas lembrou que Gouveia e Melo tem "antigos altos dirigentes do PSD" e pessoas ligadas à "máquina de propaganda de José Sórcates" dentro da sua candidatura, referindo-se a Rui Rio, antigo presidente do PSD e Luís Bernardo, antigo assessor de José Sócrates.

"Aventais? Só na cozinha"

De seguida, Henrique Gouveia e Melo foi questionado sobre as suas ligações à maçonaria, uma vez que foi apoiado desde cedo por figuras desta organização na corrida à presidência, como José Manuel Anes.

"Eu não sou maçon", esclareceu o almirante na reserva. Gouveia e Melo insiste que ninguém pode garantir que não há maçons num determinado espaço - por não haver divulgação dos nomes por parte da organização.

Na outra extremidade da mesa, Cotrim de Figueiredo garantiu que também não pertence à maçonaria: "Aventais só na cozinha", disse. "Eu nem na cozinha uso avental", retorquiu o antigo líder da task force para a vacinação contra a Covid-19, num momento de descontração.

Escutas a Costa: "É muito grave"

O debate foi depois para o tema do funcionamento da justiça, a reboque da notícia do Diário de Notícias, que dá conta de que terão existido escutas a António Costa feitas por parte do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), sem que tivesse sido pedida autorização ao Supremo Tribunal de Justiça - obrigatório em casos em que o primeiro-ministro está sob investigação.

Sobre o caso, Gouveia e Melo lembrou que a notícia é muito recente e que não tem muitos dados, mas avisou: "Se isso é verdade, é muito grave. O primeiro-ministro, que transmite segredos de Estado, e diz coisas que não podem ser escutadas sem a autorização".

O almirante na reserva pede explicações à justiça e lança a pergunta: "Que justiça é esta? A justiça não cumpre a justiça?".

De acordo, João Cotrim de Figueiredo também usou a expressão "muito grave" para apelidar o caso e fala também nas buscas à TAP, desta semana, que coincidiram com a semana em que termina o prazo das manifestações de interesse para as empresas que queiram comprar a companhia aérea. "Neste momento o MP tem de vir dar uma explicação rapidamente".

De volta ao caso em torno de António Costa, Cotrim fala na "mais grave das omissões" e considera que a "justiça não pode estar acima da crítica".

O tema da justiça levou à questão dos acordos no Parlamento, altura em que Gouveia e Melo defendeu alternativas para chegar a consensos: "O povo criou duas soluções, uma de centro e uma de centro-direita". Referia-se a uma aliança entre PS e PSD, e entre PSD e Chega.

No tema da privatização da TAP, Gouveia e Melo defendeu que o interesse público tem de ser salvaguardado. Cotrim insistiu na venda total da companhia aérea.

Greve Geral e reforma laboral

João Cotrim de Figueiredo "espera que seja possível" cancelar a greve geral convocada pela CGTP e UGT para o dia 11 de dezembro, e defende que a reforma laboral apresentada pelo Governo "é favorável" tanto para as empresas como para os trabalhadores.

"O que está a fazer é flexibilizar e preparar o mundo do trabalho para os anos vindouros. Quando favorece a criação de empresas e o crescimento está a criar empregos e a favorecer a subida dos salários", afirmou o antigo líder da Iniciativa Liberal. Sem hesitações, Cotrim diz que "promulgaria" o pacote se fosse aprovado e ele fosse presidente da República.

Gouveia e Melo admite que "há necessidade de flexibilizar" o trabalho, mas alertou a necessidade de "não atacar o núcleo dos direitos dos trabalhadores". O militar na reserva defende que uma "economia sem coesão é uma má economia" e hesitou no momento de responder se promulgaria ou vetaria o diploma: "Nesta fase não tenho a certeza".