Deputados votam proposta inconstitucional do Chega sobre mesquitas

O presidente da comissão parlamentar de Orçamento e Finanças decidiu admitir a proposta do Chega que foi considerada inconstitucional num parecer aprovado esta manhã pela comissão de assuntos Constitucionais.

Tal como a Renascença avançou ontem, o parecer indica também que, na sequência da inconstitucionalidade, a proposta não pode ser admitida.

A proposta “é materialmente inconstitucional, por violação dos artigos 13.º, 41.º e 18.º da Constituição da República Portuguesa” e, por isso, “não reúne os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 120.º, n.º 1 alínea a), do Regimento da Assembleia da República”, lê-se no parecer.

Apesar desta decisão, que foi aprovada esta manhã em reunião da comissão, a proposta constava do guião de votações do orçamento para esta quinta-feira e foi votada. Após a votação, o deputado do PS, Miguel Costa Matos chamou a atenção para o facto dos deputados terem votado uma proposta inconstitucional e pediu para não se abrir um precedente.

“Tendo havido um parecer da 1.ª Comissão no sentido da inconstitucionalidade desta medida, nós gostávamos de referir que, não obstante a proposta ter sido aceite pela mesa e da votação que foi feita, gostávamos que não se abrisse um precedente e que pudéssemos numa próxima reunião de mesa e coordenadores avaliar se, perante pareceres do mesmo género, se deve adotar ou não o mesmo mecanismo que adotamos para iniciativas que são consideradas inconstitucionais nos termos regimentais”, pediu o socialista.

O presidente da comissão, o deputado do Chega Rui Afonso, explicou que foi ele que decidiu admitir a proposta porque este é um parecer técnico e prevalece o direito de iniciativa dos deputados.

“Importa também salvaguardar o princípio democrático, o pluralismo parlamentar e o direito de iniciativa legislativa dos deputados que a Constituição protege. Impedir o debate seria transformar um parecer jurídico num mero veto administrativo, retirando ao Plenário e ao Tribunal Constitucional o papel que lhes pertence”, diz Rui Afonso.

O deputado do Chega e presidente da Comissão conclui que, apesar do parecer negativo da Comissão de assuntos constitucionais, decidiu admitir a proposta em nome da transparência democrática.

“Assim, e conforme precedentes parlamentares, informo que admiti a proposta para votação com a referência expressa ao parecer negativo da Comissão de Assuntos Constitucionais, garantida assim a maior transparência e escrutínio democrático”, conclui o deputado do Chega.

O partido de André Ventura queria “proibir a utilização de quaisquer verbas provenientes do Orçamento do Estado, de fundos europeus, de autarquias locais ou de quaisquer outras entidades públicas” para a construção de mesquitas e outros locais de culto pertencentes a confissões religiosas de matriz islâmica.

A proposta foi rejeitada com os votos contra do PSD, BE, PCP, Livre, PS, PSD e IL. CDS e PAN abstiveram-se, apenas o Chega votou a favor.