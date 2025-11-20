Eleições para Conselho de Estado, Tribunal Constitucional e Provedor de Justiça em 19 de dezembro

20 nov, 2025 - 18:13 • Lusa
A conferência de líderes marcou hoje para 19 de dezembro as eleições dos cinco membros do Conselho de Estado, três juízes do Tribunal Constitucional e do Provedor de Justiça, sendo as candidaturas apresentadas até 12 de dezembro.
Este calendário foi transmitido aos jornalistas pelo presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco.
A atual legislatura começou em 03 de junho, mas até hoje os deputados ainda não votaram em candidaturas para membros do Conselho de Estado, juízes do Tribunal Constitucional e para o novo Provedor de Justiça.