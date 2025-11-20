Subsídio para assistência a filho com doenças vai aumentar

O subsídio para assistência a filho com deficiência ou doença crónica, bem como no caso de doença oncológica vai aumentar, na sequência de uma proposta de alteração do PSD e CDS-PP.

A proposta foi esta quinta-feira aprovada na votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026) e majora o subsídio para assistência a filho com deficiência ou doença crónica de 65% para 80% da remuneração de referência.

Além disso, "aumenta também o subsídio para assistência a filho com doença oncológica, de 65% para 100% da remuneração de referência dos pais".

Foi ainda aprovada outra proposta do PSD e CDS-PP para alterar o limite máximo mensal de dois para três IAS, "impedindo a perda de rendimentos numa situação tão difícil como é a doença de um filho", lê-se na proposta.