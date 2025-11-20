Tem voo marcado para 11 de Dezembro? Greve geral pode afetar aviação

O secretário-geral do Sindicato do Pessoal de Voo da Aviação Civil sublinha que ainda é prematuro, mas, confirmando-se a adesão à paralisação, haverá certamente muitos voos cancelados em Portugal: "Depois da votação ser aprovada, a adesão é sempre acima dos 90%, na prática o que poderá acontecer é voos cancelados por parte das empresas, muito provavelmente será decretado serviços mínimos , mas irá ter um impacto seguramente na operação das empresas".

" Se for pela quantidade de emails que nós fomos recebendo ao longo das últimas semanas, diria que a adesão é bastante interessante ", afirma, à Renascença , Ricardo Penarróias.

A decisão está agendada para dia 23 de novembro depois de reunida a Assembleia-Geral do sindicato. A votação entre os cinco mil membros decorrerá online.

"Nós estamos abrangidos por variadíssimas medidas que são tranversais a todos." O responsável pelo Sindicato que representa os tripulantes de cabine reforça que esta classe profissional tem problemas iguais ou semelhantes a muitas outras. E o facto de tantas vezes, fruto do trabalho, serem obrigados a dormir fora de casa, causa especiais preocupações com a lei laboral.

Ricardo Penarróias critica ainda a proposta de simplificação dos processos de despedimento e os limites impostos à amamentação: "Se alguma destas regras fosse implementada, prejudicaria e muito o tripulante; deixarmos de ter, por exemplo, um acordo coletivo em que essa denúncia unilateral por parte das empresas fosse mais facilitada; "o horário flexível existe para permitir ao pai e à mãe poderem usufruir não só do seu trabalho como também, ao mesmo tempo, poderem dar um acompanhamento às crianças".

Este domingo fica decidido. A direção do sindicato é a favor de aderir à greve geral, faltam os membros pronunciarem-se.