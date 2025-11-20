Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 20 nov, 2025
GREVE GERAL

Tem voo marcado para 11 de Dezembro? Greve geral pode afetar aviação

20 nov, 2025 - 17:02 • João Maldonado

O Sindicato do Pessoal de Voo da Aviação Civil decide este domingo se adere à Greve Geral marcada pela CGTP e pela UGT para 11 de Dezembro - contra a reforma das leis laborais proposta pelo Governo. Confirmando-se, muitos aviões não levantarão voo.

A decisão está agendada para dia 23 de novembro depois de reunida a Assembleia-Geral do sindicato. A votação entre os cinco mil membros decorrerá online.

"Se for pela quantidade de emails que nós fomos recebendo ao longo das últimas semanas, diria que a adesão é bastante interessante", afirma, à Renascença, Ricardo Penarróias.
O secretário-geral do Sindicato do Pessoal de Voo da Aviação Civil sublinha que ainda é prematuro, mas, confirmando-se a adesão à paralisação, haverá certamente muitos voos cancelados em Portugal: "Depois da votação ser aprovada, a adesão é sempre acima dos 90%, na prática o que poderá acontecer é voos cancelados por parte das empresas, muito provavelmente será decretado serviços mínimos, mas irá ter um impacto seguramente na operação das empresas".
UGT e a Greve Geral. “Até dia 11 estamos totalmente disponíveis para o diálogo”

Greve Geral

UGT e a Greve Geral. “Até dia 11 estamos totalmente disponíveis para o diálogo”

O secretário-geral Mário Mourão entregou esta manh(...)

"Nós estamos abrangidos por variadíssimas medidas que são tranversais a todos." O responsável pelo Sindicato que representa os tripulantes de cabine reforça que esta classe profissional tem problemas iguais ou semelhantes a muitas outras. E o facto de tantas vezes, fruto do trabalho, serem obrigados a dormir fora de casa, causa especiais preocupações com a lei laboral.

Ricardo Penarróias critica ainda a proposta de simplificação dos processos de despedimento e os limites impostos à amamentação: "Se alguma destas regras fosse implementada, prejudicaria e muito o tripulante; deixarmos de ter, por exemplo, um acordo coletivo em que essa denúncia unilateral por parte das empresas fosse mais facilitada; "o horário flexível existe para permitir ao pai e à mãe poderem usufruir não só do seu trabalho como também, ao mesmo tempo, poderem dar um acompanhamento às crianças".
Este domingo fica decidido. A direção do sindicato é a favor de aderir à greve geral, faltam os membros pronunciarem-se.
