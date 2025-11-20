Tem voo marcado para 11 de Dezembro? Greve geral pode afetar aviação

20 nov, 2025 - 17:02 • João Maldonado
A decisão está agendada para dia 23 de novembro depois de reunida a Assembleia-Geral do sindicato. A votação entre os cinco mil membros decorrerá online.
Greve Geral
O secretário-geral Mário Mourão entregou esta manh(...)
"Nós estamos abrangidos por variadíssimas medidas que são tranversais a todos." O responsável pelo Sindicato que representa os tripulantes de cabine reforça que esta classe profissional tem problemas iguais ou semelhantes a muitas outras. E o facto de tantas vezes, fruto do trabalho, serem obrigados a dormir fora de casa, causa especiais preocupações com a lei laboral.