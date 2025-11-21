Chega muda sentido de voto e aprova proposta do PS para aumentar subsídio de patrulha da PSP e GNR

A proposta tinha sido rejeitada esta segunda-feira, na votação da Comissão de Orçamento e Finanças, mas o PS voltou a insistir e avocou a norma para plenário esta manhã de sexta-feira. O Chega mudou de ideias e, com o voto a favor, viabilizou a medida.

Esta sexta-feira, o deputado socialista Miguel Costa Matos trouxe a proposta a debate e questionou a posição do PSD e do Chega: “E quando o PS vem propor atualizar um subsídio de patrulha para aqueles que estão no terreno, nas ruas, a proteger a nossa segurança, um aumento que já estava previsto quando o PS estava a governar, o que é que os partidos todos fazem? Inviabilizam essa proposta”, disse o socialista.

Pouco depois, na votação, PSD e CDS votaram contra, a IL absteve-se e os restantes partidos votaram a favor, aprovando a proposta o que levou a um aplauso por parte dos deputados socialistas.

Segundo a proposta aprovada, em 2026, o subsídio de patrulha vai aumentar para 90,03 euros para sargentos e 84,13 euros para guardas, na GNR, e na PSP para chefes e agentes.

No ano de 2027, o valor mensal do suplemento de ronda ou patrulha será fixado nos 115,03 euros para sargentos ou chefes e nos 109,13 euros para guardas ou agentes. A partir de 2028 o valor mensal do suplemento é indexação à inflação.

Segundo a nota informativa que acompanha a proposta, o Partido Socialista nota que os suplementos de patrulha da GNR e da PSP não aumentam desde 2009, “pelo que importa proceder à sua atualização, designadamente no reforço do valor nominal dos suplementos de ronda e patrulha dessas forças de segurança”, acrescentando que a partir de 2028 “a sua indexação à inflação anual” permitindo um aumento todos os anos.