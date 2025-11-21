Ferro e Rio apontam grave violação do Estado de Direito nas escutas a Costa

O antigo secretário-geral do PS Ferro Rodrigues e o ex-presidente do PSD Rui Rio apontam uma grave violação das regras do Estado de Direito nas escutas que envolveram o ex-primeiro-ministro António Costa no âmbito da Operação Influencer. A posição de Rui Rio foi esta sexta-feira transmitida na sua conta pessoal da rede social X (antigo Twitter), enquanto a de Ferro Rodrigues consta de uma mensagem que enviou à agência Lusa. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Na quinta-feira, o Diário de Notícias avançou que o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) manteve durante vários anos, sem validação judicial, 22 escutas em que António Costa participou entre 2020 e 2022. E as interceções só foram remetidas em outubro deste ano ao Supremo Tribunal de Justiça (STJ), quando o tribunal já não tinha competência para as apreciar. Para Rui Rio, este caso "é da máxima gravidade num Estado de Direito democrático, porque derruba os seus próprios alicerces".

"Para mim, este grave problema de regime só se resolverá quando definitivamente soubermos responder à magna questão: 'Quem guarda os guardiões?'", sustenta.

Já Ferro Rodrigues, antigo presidente da Assembleia da República, comentou da seguinte forma este caso: "Não posso ser outra vez eu a dizer publicamente como isto é uma vergonha, um escândalo e um desrespeito grotesco das leis do Estado Democrático". "Passei da indignação ao nojo", acrescentou. A Procuradoria-Geral da República (PGR) reconheceu esta sexta-feira que foram identificadas sete escutas em que o ex-primeiro-ministro era interveniente e que não foram comunicadas ao Supremo Tribunal de Justiça "por razões técnicas diversas". Este argumento das "razões técnicas diversas", segundo Ferro Rodrigues, causa perplexidade. Em comunicado publicado esta sexta-feira, a PGR explicou que, recentemente, "no decurso de nova análise a todas as escutas realizadas" no âmbito da Operação Influencer, foram identificadas sete escutas, "em que também era interveniente o primeiro-ministro António Costa, facto que, por razões técnicas diversas, não havia sido detetado inicialmente".